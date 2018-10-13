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17:32, 13 октября 2018

Московская полиция возбудила уголовное дело об умышленном уничтожении имущества после пожара церкви на востоке столицы

Ведется следствие.
Храм загорелся минувшей ночью. на записях видеокамер видно, что злоумышленник в маске с рюкзаком и двумя бутылками в руках облил стены храма и воскресной школы горючей жидкостью, а затем поджог. Основное здание деревянного храма удалось спасти, т.к. сторож вовремя вызвал пожарных. Сгорели пристройка к церкви и два класса воскресной школы. Ущерб пока не оценен.

Комментарии

6

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amrigo 13 октября 2018 | 17:42

Гуня богатый, ещё построит.

cattt 13 октября 2018 | 17:46

amrigo: Это чтоб корабли космические не кому было обрызгивать, меньше религии больше дела!

old44 13 октября 2018 | 18:07

amrigo: ну да, за счёт московского бюджета, ща оленевод гумпомощь подкинет )))

(комментарий скрыт)

sam2018 13 октября 2018 | 18:11

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что на арсенале в Черниговской области снова начали детонировать боеприпасы

poluputing 13 октября 2018 | 18:22

sam2018: шо , и до Москвы долетело?

delovoy_podolsk 13 октября 2018 | 18:24

Так потихоньку выгорит идея власти о построении в России православного государства на основе русского народа. Выгорит не благодаря человеку в маске с рюкзаком наполненным баллонами с керосином. Причина в ином. Причина в нежизнеспособности самой идеи. Тот кто подсказал этот путь развития государства был враг, тайный или явный, или просто глупец. Россия на этом пути потеряла почти 20 лет, нежели идти нормальным путём выстраивания общества на основе либеральных ценностей, чем и укреплять себя изнутри, создавая в чреве своём полноценных граждан, а не рабов, могущих голосовать только за своего Фараона.

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