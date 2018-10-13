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17:32, 13 октября 2018

Глава украинского минобороны Степан Полторак подал рапорт об увольнении с воинской службы

Президент Порошенко рапорт принял, — сообщает РИА. Полторак продолжит руководить оборонным ведомством, но в должности гражданского министра. Он возглавляет министерство обороны на протяжении последних четырех лет.

Комментарии

21

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solonko 13 октября 2018 | 17:40

Украина готовится к челнству в НАТО, где требуется, чтобы министр обороны был гражданским. Так что в соответствии с принятым законодательством по реформированию ВС Украины с 1 января 2019 года министр обороны должен быть гражданским.

pattrick 13 октября 2018 | 17:50

Глава украинского минобороны Степан Полторак подал рапорт об увольнении с воинской службы...

Жидобандеровцы готовятся к срочной эвакуации из страны.

mymymy 13 октября 2018 | 18:00

pattrick: А, крысы побежали с тонущей украины...

antiboh 13 октября 2018 | 18:43

mymymy:эт почему же она тонет?
И кто крыса? Генерал,который прошел весь путь от командира взвода до министра.
Шойгу-то с какого перепугу генерал? А? И вот уж точно очень интересно куда Он побежит?

wuwer 13 октября 2018 | 18:17

pattrick: У вас похоже методичка просрочена
Тут пару часов назад на "России 1" исполняли хохляцскую жидобандеровскую песню
И что очень "подозрительно" ...зал дружно подпевал и аплодировал
Так что, вам опять будут принудительно менять ориентацию
Ну вам не привыкать

minerr 13 октября 2018 | 18:40

wuwer: Ты не путай украинские песни с бандеровскими кричалками.

kiever 13 октября 2018 | 17:50

solonko: я тебе больше скажу, чтобы получить ещё больше шансов стать членом НАТО, и доказать свою европейскую зрелость и свободу от расовых предрассудков, было бы великолепно если бы украинский министр обороны был бы чернокожим. Поэтому почему вам не обмазать вашего Степана ещё дегтем

mymymy 13 октября 2018 | 18:03

kiever: А еще лучше - нетрадиционной ориентации или женщиной.
Поэтому Полторак "направление на юго-север" и свалил.

timwlad92 13 октября 2018 | 18:40

Ну вообще то solonko:,членства в нато не будет украине,но майданному правительству бывшей украины нато обеспечит феодальое владение галитчину,так как польша и в срашнем сне не могут себе педставить быть в союзничестве с украинскими взбесившимися тупыми алчными завистливыми украинцами .
Так польша не претендует на возрат территорий отбраных советами и на этой территории нато оразует украинску демократическую народную республику,остальным вернется все что отобрали советы.
Соответсвенно для украинской демократической народной республики армия не нужна,нужна будет только полиция и вооруженые силы для парадов.
Ну а если господа аваков,гройсман и ахметов обьеденятся,то майданное украинское правительство сольют в 4пнализацию при помощи таможенного союза и окдб.

sneg1111 13 октября 2018 | 17:46

То есть взрывы на складах продолжатся. Что то здесь скрыто.

eniro 13 октября 2018 | 17:50

Так: -330$ за звание ,+ 120$ за продолжение гос.службы на проф. основе ... =-210$/ Это, ... это... (я боюсь ошибиться) "-более 200лет безупречной службы, за последний артсклад...

poluputing 13 октября 2018 | 18:01

eniro: sneg1111: kiever: pattrick: сами взорвали, сами радуетесь, кацапомастурбаторы, однако. Онищенко будет недоволен.

permsky_valenok 13 октября 2018 | 18:12

poluputing:
Да-да.
Ведь у вас в саду шпионы
Оборвали все пионы,
И наклали в сапоги -
Ярош прав - везде враги.

poluputing 13 октября 2018 | 18:17

permsky_valenok: Те мокшанские шпиёны ускакали под вагоны. Со стыда они сгорели. Возле шпиля кончить не успели. Надо было поквитаться. В Украину поскакали сраться.

gonza_les 13 октября 2018 | 18:25

poluputing: бездарь))

poluputing 13 октября 2018 | 18:34

gonza_les: попрошу обосновать в рифму, иначе вы, сударь - бездарь. А поэтически даровитых тут нет, или ватаны или норма

ura_123 13 октября 2018 | 18:13

poluputing: Онанищенко)))

udarnik62 13 октября 2018 | 18:08

Наверное хотят на место Министра обороны прапорщика Шойгу пригласить.

(комментарий скрыт)

parasuk_ 13 октября 2018 | 18:27

Жаль. Он хорошо порашкину орду в котлах гробил :)

sam2018 13 октября 2018 | 18:31

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что на арсенале в Черниговской области снова начали детонировать боеприпасы
----------------------
Салют устроила Москва!

poluputing 13 октября 2018 | 18:37

sam2018: а вы бы и рады славян гробить, а Рамзану подмахивать, мокша опущенная?

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