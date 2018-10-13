Трамп заявил,что Саудовскую Аравию ждет суровое наказание, если установят причастность Эр-Рияда к исчезновению Хашогги

Президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовскую Аравию ждет суровое наказание, если будет установлена причастность эр-Рияда к исчезновению в Турции журналиста газеты «Вашингтон пост» Джамаля Хашогги. Об этом он сказал в интервью телеканалу СВS. При этом Трамп отметил, что не хотел бы разрывать оборонные контракты с Саудовской Аравией. «Я не хочу наносить удар по рабочим местам в США. Я не хочу терять заказы. Есть другие способы наказать их», — сказал президент США.

Допрос и убийство обозревателя газеты «Вашингтон пост» Джамаля Хашогги, пропавшего в Турции .были записаны на его «умные часы» Аррle Watch. Об этом сообщает турецкая газета Sabah со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Газета пишет, что прежде чем войти в консульство Саудовской Аравии, Хашогги оставил своей невесте iPhone и перевел чесы в режим записи. Часы были синхронизированы со смартфоном. В результате аудиозапись допроса, пыток и убийства была передана на iPhone, а затем автоматически загружена в приложение Apple Айклаут. Представители Саудовской разведки заметили часы на руке журналиста и попытались стереть данные, однако некоторые записи сохранились. Власти Саудовской Аравии утверждают, что журналист попал после того, как покинул здание консульства. Они разрешили турецким властям осмотреть свое генконсульство в Стамбуле.