Трамп заявил,что Саудовскую Аравию ждет суровое наказание, если установят причастность Эр-Рияда к исчезновению Хашогги
Президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовскую Аравию ждет суровое наказание, если будет установлена причастность эр-Рияда к исчезновению в Турции журналиста газеты «Вашингтон пост» Джамаля Хашогги. Об этом он сказал в интервью телеканалу СВS. При этом Трамп отметил, что не хотел бы разрывать оборонные контракты с Саудовской Аравией. «Я не хочу наносить удар по рабочим местам в США. Я не хочу терять заказы. Есть другие способы наказать их», — сказал президент США.
Допрос и убийство обозревателя газеты «Вашингтон пост» Джамаля Хашогги, пропавшего в Турции .были записаны на его «умные часы» Аррle Watch. Об этом сообщает турецкая газета Sabah со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Газета пишет, что прежде чем войти в консульство Саудовской Аравии, Хашогги оставил своей невесте iPhone и перевел чесы в режим записи. Часы были синхронизированы со смартфоном. В результате аудиозапись допроса, пыток и убийства была передана на iPhone, а затем автоматически загружена в приложение Apple Айклаут. Представители Саудовской разведки заметили часы на руке журналиста и попытались стереть данные, однако некоторые записи сохранились. Власти Саудовской Аравии утверждают, что журналист попал после того, как покинул здание консульства. Они разрешили турецким властям осмотреть свое генконсульство в Стамбуле.
Комментарии8
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vilingrad 13 октября 2018 | 17:37
Трамп заявил,что Саудовскую Аравию ждет суровое наказание»
Да это выгодно отличается от невнятного путинского блеяния. А и дальше блеяния дела не идут...
echo_shar 13 октября 2018 | 17:44
Россия должна присоединиться к цивилизованному миру и демократизировать Сауд. Аравию.
cattt 13 октября 2018 | 17:53
echo_shar: Не плохо бы, у них до сих пор головы рубят и вешают прилюдно, звери одним словом.
gestalt 13 октября 2018 | 18:05
echo_shar: Да, это как раз задача для России. С помощью Росгвардии - у каждого в руке по демократизатору.
alehan22746 13 октября 2018 | 18:29
echo_shar: цивилизованный мир без сопливых обойдется!
estamp 13 октября 2018 | 18:13
Саудовскую Аравию ждет суровое наказание, ...При этом Трамп отметил, что не хотел бы разрывать оборонные контракты с Саудовской Аравией
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Т.е. просто пожурят. Но СУРОВООООО!
mosser 13 октября 2018 | 18:25
Трампа в президенты России! Хоть поживем как люди. Гыыыы
sneg1111 13 октября 2018 | 18:37
Дональд ну зачем ты так. Потом тебя же за эти слова будут макать в ...овно. Что ты как Порошенко. Сказал надо будет делать.