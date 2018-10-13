Врио главы Хакасии намерен встретиться с кандидатом на пост руководителя республики из Партии роста
Врио главы Хакасии Михаил Развожаев намерен встретиться с кандидатом на пост руководителя республики Александром Мяхаром из Партии роста и обсудить с ним иск, в котором Мяхар просит снять с выборов кандидата от КПРФ Валентина Коновалова. Об этом сообщает пресс-служба Развожаева. Мяхар требует отменить регистрацию Коновалова из-за агитационного видеоролика, который избирком республики признал противоречащим законодательству. Развожаев заявил, что история с Мяхаром, критикой и оскорблениями в его адрес крайне неприятна, но ее нужно решить по-мужски, во внесудебном порядке. Развожаев уже встречался с председателем регионального избиркома и посоветовал ему отозвать иск об отмене регистрации Коновалова. В избиркоме Хакасии заявили, что обсудят этот вопрос 15 октября.
Комментарии1
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romaschka57 13 октября 2018 | 18:12
Партия Роста стала приводным ремнем ЕР под прикрытием нового названия. Эти же господа вот так же снимали кандидатов от Яблока в Псковоской обл. и не только. Иски. суд и снова иски. продажные твари