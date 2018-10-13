В Подмосковье были задержаны несколько десятков мусульман

Без объяснения причин их позже отпустили.

Мусульман задержали на выходе из мечети, расположенной в частном секторе в городе Мытищи. Накануне днем оттуда вышли около сотни человек и увидели перед собой два автобуса и 30-40 силовиков в военной форме, бронежилетах, в масках и с автоматами, сообщает сайт «Медиазона» со ссылкой на очевидцев. К какому ведомству относились прибывшие вооруженные люди, не уточняется. Силовики перекрыли проход и, как утверждают очевидцы, стояли так два-три часа. Мужчина в штатском сказал, что поступил звонок от местных жителей с жалобой на массовое скопление людей. Один из участников событий сказал сайту «Медиазона», что мусульмане собираются в этой мечети каждую пятницу, все соседи об этом знают и он уверен, что никто из них жалобу не писал. Затем силовики отвезли несколько десятков человек в отделение полиции, где их продержали пять часов, потом отпустили безо всяких объяснений.

Комментариев от МВД по этому поводу нет.