И.о. главы Хакасии призвал региональный Избирком отказаться от иска о снятии с выборов кандидата от КПРФ

И.о. главы Хакасии Михаил Развожаев призвал региональный Избирком отказаться от иска о снятии с выборов кандидата от КПРФ Валентина Коновалова и дать выборам состояться. По мнению Развожаева, не стоит на основании технических и процедурных ошибок лишать возможности избирателей высказаться в отношении того или иного кандидата. Выбрать руководителя региона – это право жителей Хакасии.

Глава региона не должен вмешиваться в мнение судебных и избирательных инстанций, это говорит об указаниях, поступающих из Кремля. Такое мненеи «Эху Москвы» высказал независимый политолог Дмитрий Орешкин. Корень проблем в степени давления власти на регионы, считает Дмитрий Орешкин.

Напомним, в 1-м туре Коновалов набрал почти 45% голосов. Избирком и прокуратура Хакасии добиваются отмены регистрации Коновалова на выборах из-за нарушений, найденных в его документах.