На востоке Москвы подожгли церковь и здание воскресной школы

Об этом РБК сообщили в синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению. Храм загорелся минувшей ночью. На записях видеокамер видно, что злоумышленник в маске с рюкзаком и двумя бутылками в руках облил стены храма и воскресной школы горючей жидкостью, а затем поджог. Основное здание деревянного храма удалось спасти, т.к. сторож вовремя вызвал пожарных. Ущерб пока не оценен.