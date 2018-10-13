На востоке Москвы подожгли церковь и здание воскресной школы
Об этом РБК сообщили в синодальном отделе по церковной благотворительности и социальному служению. Храм загорелся минувшей ночью. На записях видеокамер видно, что злоумышленник в маске с рюкзаком и двумя бутылками в руках облил стены храма и воскресной школы горючей жидкостью, а затем поджог. Основное здание деревянного храма удалось спасти, т.к. сторож вовремя вызвал пожарных. Ущерб пока не оценен.
Комментарии9
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dyymm 13 октября 2018 | 16:39
Если РПЦ-шные оккупанты захватывают землю и здания, то ответочка не удивительна...
sam2018 13 октября 2018 | 16:43
dyymmГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что на арсенале в Черниговской области снова начали детонировать боеприпасы:
ivfn 13 октября 2018 | 16:55
dyymm: Мужик,ты дурак???
ura_123 13 октября 2018 | 16:43
Кто изгоняет бесов самозванных))))
nelibermot26 13 октября 2018 | 16:45
Очередной сатанинский ублюдок подобно тому, что сжег старинную церковь в Карелии оади лайков и славы
novirusic 13 октября 2018 | 16:56
nelibermot26: Инсценировочка скорее всего.
Очень сомнительно, что облитое горючкой деревянное строение можно потушить.
Оно сгорит еще до приезда пожарных.
Вот как в Карелии горела минут 15-ть, а потом тушить уже было нечего.
Родновер, говорят, поджег, наследник настоящих русских традиций и скреп.
Противни к еврейской религиозной секты насильно внедренной на Руси жидовином Владимиром.
Сыном жидовинки Малки (ну так настоящие патриоты-то считают, не такие ублюдки как ты)
sobak_a 13 октября 2018 | 17:03
Воскресную школу,Карл...РПЦ лучше не поднимать кипеш,если не уверены.А,вдруг это оскорбленный родитель отомстил за то.что его с ребеночком там сделали что то не то...
sasass 13 октября 2018 | 17:04
Пока не поздно Гундяев должен уйти в отставку - вообще-то все уже поздно...
perestarok 13 октября 2018 | 17:07
Дожили до религиозных войн. Пора в пещеры.