В С.-Петербурге в центр «Э» вызвали девушку активиста «Открытой России»
В С.-Петербурге в центр «Э» вызвали девушку активиста «Открытой России» Артема Владимирова. Ее попросили рассказать, чем он занимается, а также предложили написать заявление, что активист якобы ведет некий экстремистский телеграм-канал. По словам девушки, сотрудник центра «Э» заявил, что все материалы якобы уже есть, а от нее требуется лишь формальность. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».
Сотрудник центра «Э» также рассказал девушке, что Владимиров якобы постоянно ей изменяет и пообещал прислать список этих людей, если подруга активиста окажет содействие правоохранительным органам.
Комментарии7
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ivfn 13 октября 2018 | 16:37
И что, не разу не пытали. Странно.
rihard 13 октября 2018 | 16:38
Центр Э—толпа дармоедов, создающих видимость работы.
tv_victim 13 октября 2018 | 16:40
Ну вот! А говорили, что "органы" зря свой хлеб едят... А тут вона чо, работают, оказываеццо, прям рук не покладая!
zhrv 13 октября 2018 | 16:51
- "а также предложили написать заявление, что активист якобы ведет некий экстремистский телеграм-канал"
Ну и сколько здесь уголовный статей нарушено? Догадываюсь, что нарушителем окажется та девушка, за разглашение.
idruker 13 октября 2018 | 17:03
Гы:) Бездарные дармоеды центра "Э" даже не могут сообразить, что изменять можно только жене. Какой смысл изменять любимой девушке, если свободный человек может просто от нее уйти? Двоечники, на каких помойках вас таких идиотов понабирали?
petrivanov 13 октября 2018 | 17:05
И характерно, что этим уродам за государство платит зарплату. Значит государству, т.е. Путину, это нужно! Поэтому ни о каком развитии речи быть не может!
pepetz 13 октября 2018 | 17:07
Щас сколько судеб разломает эта "Э"
Прям Гайдай какой-то. Операция "Ы"