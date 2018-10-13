Во время спецоперации в Дагестане убиты двое боевиков террористической группировки Исламское государство
Во время спецоперации в Дагестане убиты двое боевиков террористической группировки Исламское государство (запрещена в России). Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет. Спецназ ФСБ заблокировал дом, где находились вооруженные боевики. Жители ближайших домов были эвакуированы. Во время перестрелки двое спецназовцев и сотрудник Росгвардии были ранены. В оперативном штабе утверждают, что убитые боевики были причастны к нападениям на сотрудников правоохранительных органов.
Комментарии2
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tv_victim 13 октября 2018 | 16:36
Верю! Ой верю, как говаривал старик Нестаниславский совсем по другому поводу.....
timber_head 13 октября 2018 | 16:51
Интересно, почему за все время НИ РАЗУ никого из этих террористов не взяли живьем и не устроили открытый показательный процесс? "А был ли мальчик?"