Во время спецоперации в Дагестане убиты двое боевиков террористической группировки Исламское государство (запрещена в России). Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет. Спецназ ФСБ заблокировал дом, где находились вооруженные боевики. Жители ближайших домов были эвакуированы. Во время перестрелки двое спецназовцев и сотрудник Росгвардии были ранены. В оперативном штабе утверждают, что убитые боевики были причастны к нападениям на сотрудников правоохранительных органов.