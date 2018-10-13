И.о. главы Хакасии призвал региональный Избирком отказаться от иска о снятии с выборов кандидата от КПРФ
И.о. главы Хакасии Михаил Развожаев призвал региональный Избирком отказаться от иска о снятии с выборов кандидата от КПРФ Валентина Коновалова и дать выборам состояться. По мнению Развожаева, не стоит на основании технических и процедурных ошибок лишать возможности избирателей высказаться в отношении того или иного кандидата. Выбрать руководителя региона – это право жителей Хакасии.
Напомню, в 1-м туре Коновалов набрал почти 45% голосов. Избирком и прокуратура Хакасии добиваются отмены регистрации Коновалова на выборах из-за нарушений, найденных в его документах.
Комментарии1
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vladimir1967 13 октября 2018 | 16:50
В отношении не зарегестрированной партии Навального так лояльно власть подходить не хочет.