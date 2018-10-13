Известный в прошлом французский нападающий Тьерри Анри назначен главным тренером футбольного клуба «Монако», за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин.

Вице Чемпион Франции старт нынешнего сезона откровенно провалил. В национальном Чемпионате «Монако» занимает 18-е место, имея в активе всего 6 очков после девяти туров. Не лучше обстоят дела и на международной арене. В групповом раунде Лиги чемпионов монегаски проиграли оба сыгранных матча. Именно по этой причине португальский специалист Леонарду Жардим в минувший четверг был отправлен в отставку.

Вакантным пост главного тренера оставался недолго. Монако заключил контракт с французом Тьерри Анри.

В бытность игроком он выступал за «Монако» на протяжении шести сезонов. Выигрывал с командой Чемпионат и Кубок Франции.

В конце 2014 года Анри завершил спортивную карьеру. Последние два года он занимал должность ассистента главного тренера сборной Бельгии. Которая, напомню, стала бронзовым призером на чемпионате мира в России.

Контракт с французским специалистом заключен сроком на три сезона.