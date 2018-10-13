На востоке Москвы неизвестный поджог храм иконы Божьей матери и воскресную школу
Как сообщает Синодальный отдел, ЧП произошло около четырех часов утра. На территории появился посторонний человек в маске с рюкзаком и двумя бутылками. Он облил стены и поджог их. Храм, рассчитанный на временное использование, до появления каменного строения, был возведен из дерева. Полностью выгорели два класса воскресной школы и пристройка к церкви. Благодаря тому, что сторож быстро вызвал пожарных, основное здание не пострадало. В Синодальном отделе отметили, что храм неоднократно подвергался нападениям. Он был построен в 2014 году.
Комментарии9
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ixy12 13 октября 2018 | 16:10
автофекальцы, поди)
ura_123 13 октября 2018 | 16:12
Опаньки,вот ведь как неожиданно! А что по этому поводу считает совбез и мид?
tv_victim 13 октября 2018 | 16:21
"Прости нас, сердитая, слезами омытая. Могучая Матушка Русь.
Вся в песнях воспетая, церквами одетая. С глазами, где боли и грусть.
В цепях подневольная, хмельная, застольная. Могучая Матушка, Русь.
В себе бесконечна, как вселенная вечная. С глазами, где боли и грусть."
"Матушка Русь". Песня.
ngilmutdinov 13 октября 2018 | 16:25
Наверное, всё-таки поджёг, а не поджог.
ivfn 13 октября 2018 | 16:32
ngilmutdinov:
он ПОДЖЁГ дом
но
он осуществил ПОДЖОГ дома
vova6_let 13 октября 2018 | 16:32
Интересная деталь: в Норвегии ло сих пор действует церковь ( деревянная ! ), которой 700 лет ! ( построена викингами )
bazilgu 13 октября 2018 | 16:34
Поджигать религиозные здания- настоящий экстремизм, конечно.
Но чего ожидают попы, в чьем "священном писании" написано, например: "Если твои родные призывают тебя поклоняться иным богам …то убей их … побей их камнями до смерти" (Второзаконие 13:6-10).
sam2018 13 октября 2018 | 16:37
Пока в Москве обсуждают принять меры в Украине,ее патриоты приехали и устроили поджог !
andy66 13 октября 2018 | 16:49
анафема внезапно начала действовать (((