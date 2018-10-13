На востоке Москвы неизвестный поджог храм иконы Божьей матери и воскресную школу

Как сообщает Синодальный отдел, ЧП произошло около четырех часов утра. На территории появился посторонний человек в маске с рюкзаком и двумя бутылками. Он облил стены и поджог их. Храм, рассчитанный на временное использование, до появления каменного строения, был возведен из дерева. Полностью выгорели два класса воскресной школы и пристройка к церкви. Благодаря тому, что сторож быстро вызвал пожарных, основное здание не пострадало. В Синодальном отделе отметили, что храм неоднократно подвергался нападениям. Он был построен в 2014 году.