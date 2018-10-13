Момент убийства журналиста Джамаля Хашогги записался на его часы Apple Watch

Разведка Саудовской Аравии пыталась стереть данные, но полностью сделать это не удалось.

Перед входом в консульство Саудовской Аравии Джамаль Хашогги оставил своей невесте iPhone, который синхронизировался с Apple Watch. Часы оставались у журналиста на руке и работали в режиме записи, пишет турецкая проправительственная газета Sabahсо. Таким образом, аудиозапись допроса, пыток и убийства журналиста была передана на его телефон, который остался у невесты. Далее все данные загрузились в приложение для хранения в Apple iCloud. Именно после их изучения удалось выяснить, что Хашогги убит, отмечает сайт «Фонтанка». Агенты разведки Саудовской Аравии сделали все, чтобы уничтожить запись, но полностью удалить ее не смогли. Журналист исчез 2 октября после того, как вошел в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Там на него напали и завязалась борьба, сообщает BBC. Источник телерадиокомпании в спецслужбах подтвердил существование записей с описанием событий, происходивших в консульстве.

Джамаль Хашогги неоднократно критиковал саудовские власти, был автором статей в газете Washington Post и в последнее время жил в США.