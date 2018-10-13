Момент убийства журналиста Джамаля Хашогги записался на его часы Apple Watch
Разведка Саудовской Аравии пыталась стереть данные, но полностью сделать это не удалось.
Перед входом в консульство Саудовской Аравии Джамаль Хашогги оставил своей невесте iPhone, который синхронизировался с Apple Watch. Часы оставались у журналиста на руке и работали в режиме записи, пишет турецкая проправительственная газета Sabahсо. Таким образом, аудиозапись допроса, пыток и убийства журналиста была передана на его телефон, который остался у невесты. Далее все данные загрузились в приложение для хранения в Apple iCloud. Именно после их изучения удалось выяснить, что Хашогги убит, отмечает сайт «Фонтанка». Агенты разведки Саудовской Аравии сделали все, чтобы уничтожить запись, но полностью удалить ее не смогли. Журналист исчез 2 октября после того, как вошел в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Там на него напали и завязалась борьба, сообщает BBC. Источник телерадиокомпании в спецслужбах подтвердил существование записей с описанием событий, происходивших в консульстве.
Джамаль Хашогги неоднократно критиковал саудовские власти, был автором статей в газете Washington Post и в последнее время жил в США.
Комментарии16
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vic12 13 октября 2018 | 16:09
А где доказательства убийства? Предъявите!
gordy 13 октября 2018 | 16:16
Страшная реклама APPLE?
neyexo 13 октября 2018 | 16:52
gordy:
Эппл сам Эрдоган рекламировал, обратившись по нему во время путча к народу.
Но сейчас призвали его бойкотировать.
И это скорее не благодаря айфону, а непрофессионализму саудитов, на нем мог быть не только айвоч
dominator13 13 октября 2018 | 16:21
vic12: тебе что ли, насекомому?
alex_0049 13 октября 2018 | 16:22
vic12:
..а запись не доказательство.....................? ? ?
neyexo 13 октября 2018 | 16:54
alex_0049:
запись это ключ к разгадке
или запись записи рознь - саудиты говорят, что он покинул консульство, а видеозапись предъявить не могут
gvs 13 октября 2018 | 16:10
Петров и Боширов - это не псевдонимы. а состояние мозгов... Такие в каждой стране есть.. )))
alex_0049 13 октября 2018 | 16:24
gvs:
..в их случае таких записей пока нет..................
bazilgu 13 октября 2018 | 16:26
alex_0049: Вы уверены?
alex_0049 13 октября 2018 | 16:30
bazilgu:
..вот предъявят тогда и посмотрим или послушаем...........
...а так до сих пор это был "кистень" как выражался Шарапов......
valtameri 13 октября 2018 | 16:14
Разбомбить консульство к чертовой матери. Они осуществили акт войны - забудьте об экстерриториальности.
estamp 13 октября 2018 | 16:16
Да нееее... невеста явно врет... не может быть... чтоб страна - друг и союзник Империи Добра, страна возглавляющая комитет ООН по правам человека... Не! Не может быть!
bel_medved 13 октября 2018 | 16:21
А в путинляндии Джемаль вообще бы до консульства не дошел с аппл-часами: его бы скрутила гебня и посадила в тюрьму бы за шпионские штучки.
tv_victim 13 октября 2018 | 16:28
А носил бы золотые, с бриллиантами "котлы" за пару лямов зеленью, как нормальные посоны - проблем бы не было....
tatiana_kot 13 октября 2018 | 16:47
А я подумала сначала, что речь иде об Орхане Джамале... жаль, что не в его убийстве открылись улики =(
sasass 13 октября 2018 | 17:10
Тяп - ляп по российски - с теперешними информтехнологиями спецслужбы уже не справляются...