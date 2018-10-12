Иск о снятии с выборов в Хакасии кандидата от КПРФ может быть отозван. Об этом попросил временный глава региона. Избирком рассмотрит этот вопрос в понедельник. Ранее комиссия потребовала не допустить Валентина Коновалова до выборов из-за ошибок, допущенных в документах.

В КПРФ возможность отзыва иска назвали позитивным сигналом. Это рассказал «Эху Москвы» депутат Госдумы от коммунистов Александр Ющенко.

Стоит отметить, что против Коновалова выдвинут еще один иск. Его оппонент во втором туре выборов, представитель Партии роста Александр Мяхар обвинил коммуниста в незаконной агитации.