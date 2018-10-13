В Японии на жилой дом упали несколько осколков метеорита

Они повредили крышу здания, — сообщает телеканал NHK. Инцидент произошел еще в конце сентября. В момент ЧП находившиеся внутри жильцы услышали громкий звук удара. Осмотрев крышу, они обнаружили три камня. Размер самого большого был 10 см. Специалисты Национального музея науки провели экспертизу осколков и выяснили, что это обломки метеорита возрастом около 4,5 миллиардов лет. Японские ученые планируют продолжить изучение образцов.