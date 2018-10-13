Совбез России обсудил ситуацию вокруг Русской православной церкви на Украине
Заседание прошло накануне вечером после рабочего визита Владимира Путина в Белоруссию. Москва готова защищать православных верующих, если на территории Украины будет совершено насилие в их отношении, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков добавил, что защищать православных на Украине будут политико-дипломатическими методами.
На этой неделе Константинопольский патриархат сделал первые шаги к предоставлению автокефалии Украине.
Комментарии2
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danko1 13 октября 2018 | 15:38
Видно, совсем дела плохи у Кремля, если нарушая Конституцию проводят ночью заседание СБ, вмешиваясь в дела церкви, к тому же другого государства.
Явно какую-то пакость в срочном порядке готовят, вплоть до засылки в Украину "прихожан", но уже не вежливых, а агрессивных.
tv_victim 13 октября 2018 | 15:39
"Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем"...
"Место встречи изменить нельзя". Сериал.