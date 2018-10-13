Власти Ингушетии могут согласовать митинг в центре Магаса до 25 октября
Об этом попросили демонстранты, выступающие против договора об установлении границы между Ингушетией и Чечней. Круглосуточный протест в столице республики идет с прошлой недели. Несмотря на это, глава региона Юнус-Бек Евкуров неоднократно повторял, что разрывать соглашение не собирается. Решение властей о согласовании акции или отказе в этом должно быть принято сегодня.
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