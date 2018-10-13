Избирком Хакасии может отозвать иск о снятии с выборов кандидата от КПРФ

Об этом попросил временны глава региона Михаил Развозжаев. Он отметил, что судебные тяжбы не должны заменять политическую конкуренцию и волеизъявление жителей республики. Избирком просил отменить регистрацию Валентина Коновалова из-за нарушений, допущенных в документах. Против кандидата от КПРФ выдвинут еще один иск: его оппонент во втором туре выборов представитель «Партии роста» Александр Мяхар обвинил коммуниста в незаконной агитации.