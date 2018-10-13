СNВС: Россия испытывает трудности при разработке гиперзвукового оружия «Авангард»
По данным телеканала СNВС, который ссылается на отчеты американской разведки, проблема состоит в ненадежности углеводородного волокна. Оно не может защитить от нагрева корпус ракеты при входе в атмосферу.
Сомнения США по поводу существования у России гиперзвукового оружия небезосновательны. Такое мнение «Эху» выразил обозреватель Александр Гольц.
Впервые об «Авангарде» в ходе мартовского обращения к Федеральному собранию сказал Владимир Путин. Тогда была показана презентация с использованием компьютерной графики.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
piter_ug 13 октября 2018 | 15:14
//испытывает трудности ...//
Никаких проблем!
Достаточно только переименовать «Авангард» в «Арьергард» и все станет на свои места.
alex_0049 13 октября 2018 | 15:24
..мало кто верил что в космос полетим.............
..и тут справимся................
dobrabi 13 октября 2018 | 15:26
- Алло, это СNВС?
- Таки да, а шо?
- А то, шо это тут вас из разведки беспокоят!
- Ой, таки кто бы мог подумать? А есть причина?
- Таки не спрашивайте.
- И какая?
- А такая, шо эти русские обделались на углеволокне.
- Ой, да шо вы…
- Да не шо. Звоните Венедиктову. Только скажите ему, шо "углеволокн"» - это не фамилия...
kolenval99 13 октября 2018 | 15:28
alex_0049: Лети, голубок. Справляйся, оправляйся.
stakanoff 13 октября 2018 | 15:16
Эта охрененная "новость" уже который раз тут выставляется? Пятый?
sergilio 13 октября 2018 | 15:30
Надо заменить углеводородное волокно плиткой. Можно тротуарной. Пусть у Собякина попросят. Он дёшево отдаст - за три цены.