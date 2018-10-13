СNВС: Россия испытывает трудности при разработке гиперзвукового оружия «Авангард»

По данным телеканала СNВС, который ссылается на отчеты американской разведки, проблема состоит в ненадежности углеводородного волокна. Оно не может защитить от нагрева корпус ракеты при входе в атмосферу.

Сомнения США по поводу существования у России гиперзвукового оружия небезосновательны. Такое мнение «Эху» выразил обозреватель Александр Гольц.

Впервые об «Авангарде» в ходе мартовского обращения к Федеральному собранию сказал Владимир Путин. Тогда была показана презентация с использованием компьютерной графики.