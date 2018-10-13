Теплоход под флагом Панамы затонул в Чёрном море
На судне, следовавшем из порта Азов, находились восемь человек – граждане Турции и Азербайджана. Как сообщает РИА со ссылкой на «Росморречфлот» экипаж удалось спасти. Риска для жизни нет.
Теплоход перевозил металлолом. По предварительным данным, корабль затонул из-за внештатного смещения груза. Судно лежит на глубине около двух километров. В профильном ведомстве уточнили, что угрозы для окружающей среды после происшествия нет.
Комментарии4
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equus 13 октября 2018 | 15:19
Маленький Титаник...
;-)
urza 13 октября 2018 | 15:26
Лучше бы хохлов наняли,судно бы спаслось,вместо металла они подсунули бы туалетную бумагу и потом Россия виновата)
heklya 13 октября 2018 | 15:26
Это ж надо было найти 2 км в Чёрном море....
urza 13 октября 2018 | 15:33
heklya: Ну почти максимальная глубина,хохлы мало старались,не докопали его