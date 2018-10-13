Теплоход под флагом Панамы затонул в Чёрном море

На судне, следовавшем из порта Азов, находились восемь человек – граждане Турции и Азербайджана. Как сообщает РИА со ссылкой на «Росморречфлот» экипаж удалось спасти. Риска для жизни нет.

Теплоход перевозил металлолом. По предварительным данным, корабль затонул из-за внештатного смещения груза. Судно лежит на глубине около двух километров. В профильном ведомстве уточнили, что угрозы для окружающей среды после происшествия нет.