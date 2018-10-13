Власти Ингушетии могут согласовать акцию протеста в Магасе до 25 октября. Соответствующее уведомление на днях подали участники митинга, выступающие за отмену соглашения об установлении новых границ республики с Чечней.

Решение о согласовании акции или отказе в нем должно быть принято сегодня, и, вероятнее всего, оно будет в пользу протестующих. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщил глава правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев, отметив, что «всем будет лучше, если митинг останется в правовом поле». При этом он добавил, что Народное собрание Ингушетии не намерено отменять свое решение по соглашению о границе с Чечней, против которого и выступают жители региона, считающие обмен территориями неравноценным.

Круглосуточный митинг продолжается в Магасе с 4 октября, когда парламент ратифицировал документ. Накануне более 10 тысяч человек съехались в центр ингушской столицы для проведения пятничного намаза. Как отмечается, обычно молитвы проходят не на площади, однако в этот раз организаторы намеренно позвали граждан поддержать протестующих.

Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение о закреплении границ между Чечней и Ингушетией в конце сентября. Накануне глава Ингушетии рассказал телеканалу РБК, что это произошло «стихийно», но сам документ готовили заранее и без участия Москвы.