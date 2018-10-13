Избирком Хакасии может отозвать свой иск о снятии с выборов коммуниста Валентина Коновалова. Сделать это посоветовал временный глава региона.

Вопрос об отзыве иска избирком рассмотрит в понедельник, сообщил ТАСС его председатель Александр Чуманин. По его словам, сам он таких полномочий не имеет, нужно коллегиальное решение. Еще в четверг избирком хотел снять Валентина Коновалова с выборов якобы потому что, он был зарегистрирован с нарушениями законодательства. Эти нарушения обнаружили уже после того, как кандидат от КПРФ выиграл в первом туре, а действующий губернатор-«единоросс» Виктор Зимин подал в отставку. Иск избиркома был направлен в Верховный суд Хакасии. Однако вмешался назначенный президентом на месяц врио губернатора Михаил Развозжаев. Он порекомендовал избиркому отозвать иск, хотя формально избирательная комиссия является независимым органом. При назначении главой региона 38-летнего замминистра по делам Северного Кавказа Путин поручил ему помочь провести чистые и открытые выборы.

Второй тур выборов губернатора в Хакасии уже дважды переносили. Ожидается, что голосование пройдет 21 октября. Соперником коммуниста Валентина Коновалова является кандидат от Партии роста Александр Мяхар.