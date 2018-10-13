Солдата из Переяславля-Залесского обвиняют в создании «профашистского экстремистского сообщества»
Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела, следствие считает, что еще до призыва в армию Олег Константинов придерживался фашистской идеологии. Вступив в ряды вооруженных сил он вовлек в группу шестерых сослуживцев. Они уже дали показания и сказали, что их ввели в заблуждение.
Константинов признал свою вину. Сейчас он находится под стражей.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 13 октября 2018 | 14:44
Наверное, выступал в защиту Конституции и прав человека?
Ведь фашистскую идеологию демонстрирует в своих речах постоянно Путин. И все признаки официальные фашизма он давно внедрил.
Правильно, что настало время, когда антифашистов фашистами называют, а фашистов называют патриотами.
midnightblues 13 октября 2018 | 14:51
danko1: Это надо спросить у гуманнистов Дугина и Соловтева с Норкиным
Они точно знают про фашистов все
tv_victim 13 октября 2018 | 14:45
Дойче зольдатен?
pyfrjvsqfldjrfn 13 октября 2018 | 15:09
tv_victim: und Offiziere
vladimir1967 13 октября 2018 | 14:53
Что создал клуб любителей днрлнр?
sm59 13 октября 2018 | 15:11
Они уже дали показания и сказали, что их ввели в заблуждение.
______________________________________________________
Заблудшие овечки... фашисты.
"... Да по делам твоим, а не по словам суди о себе" (лорд Кельвин).