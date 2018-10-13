Солдата из Переяславля-Залесского обвиняют в создании «профашистского экстремистского сообщества»

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела, следствие считает, что еще до призыва в армию Олег Константинов придерживался фашистской идеологии. Вступив в ряды вооруженных сил он вовлек в группу шестерых сослуживцев. Они уже дали показания и сказали, что их ввели в заблуждение.

Константинов признал свою вину. Сейчас он находится под стражей.