Актер Армен Джигарханян снова госпитализирован в одну из столичных больниц
Как рассказал РБК его адвокат Евгений Парфенов, состояние артиста средне-тяжелое. Он не пояснил причину госпитализации, сославшись на врачебную тайну.
В последний раз Джигарханян попал в больницу в середине мая. До этого, в начале года, он также оказался в стационаре с подозрению на гипертонический криз и невралгию. Весной сообщалось, что Джигарханян впал в кому после проблем с легкими, но затем стало известно, что он пришел в себя. Художественному руководителю Московского драматического театра 83 года.
Комментарии1
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kochar 13 октября 2018 | 15:08
Эти нервотрёпки с какой то расчётливой бабой его здоровье и подорвали.
Неужели рядом никто не решился подсказать кто эта стерва?
При таком разности в возрасте с этой курвой только один мотив- у него душа молодая,а у неё банальный расчёт.
Вот и пожалуйста- он в больнице , а она с хахарем прикидывают что урвали.