Актер Армен Джигарханян снова госпитализирован в одну из столичных больниц

Как рассказал РБК его адвокат Евгений Парфенов, состояние артиста средне-тяжелое. Он не пояснил причину госпитализации, сославшись на врачебную тайну.

В последний раз Джигарханян попал в больницу в середине мая. До этого, в начале года, он также оказался в стационаре с подозрению на гипертонический криз и невралгию. Весной сообщалось, что Джигарханян впал в кому после проблем с легкими, но затем стало известно, что он пришел в себя. Художественному руководителю Московского драматического театра 83 года.