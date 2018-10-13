Россия пока не вмешивается в американские промежуточные выборы в Конгресс
Об этом сказал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. В интервью радиостанции Salem Radio Network, он отметил, что власти Соединенных Штатов не наблюдают такой же активности Москвы, что и на президентских выборах 2016 года. Однако, по его словам, в ФБР считают, что «все может измениться нажатием клавиш».
Гораздо больше обеспокоенности у США вызывает Китай – добавил Болтон – причем не только вмешательством в единичные выборы, но и попыткой повлиять на американскую политическую дискуссию в целом.
Комментарии9
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stebinmaku 13 октября 2018 | 14:45
- Как же так, не может, быть!
- Промежуток должен быть..
novyrusich 13 октября 2018 | 14:46
дали по ручкам шаловливым, вот их Россия и отдернула.
Может и на время.
Вряд ли навсегда.
Соблазн большой, да и ничего другого в арсенале России уже нет.
Разве только мультики, ими погрозить.
vezdehod 13 октября 2018 | 14:49
Видимо готовится к "Прыжку" в ноябре.
wojskowy Марек Качоровски 13 октября 2018 | 14:58
vezdehod: Сейчас надо готовится к удачному приземлению после прыжка, самое главное это хотя бы на коленях удержаться, а не на пузо лечь окончательно.
sam2018 13 октября 2018 | 15:05
Целовать одно место, как это делают в незалежной Госдепу - получишь и премию и поцелуйчик :)
olgalevtova 13 октября 2018 | 15:21
Наши откоммандировались в Китай?
sergilio 13 октября 2018 | 15:25
Путен ничего Трамбу не испортит. А вот китаёзам Трамб здорово нагадил, поэтому и ссыкливо.
mosser 13 октября 2018 | 15:27
Куда мы вообще лезим, страна нищая, проиграли все что можно. Гыыы.
superuser 13 октября 2018 | 15:29
О как, оне не вмешиваются! Шпилевая сверхдержава уже встала с колен?