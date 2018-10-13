Лондон готовит санкционный список, в который могут попасть чиновники из Саудовской Аравии из-за пропажи журналиста
Об этом сообщает газета Индепендент. Ограничительные меры, вероятно, будут введены в рамках так называемой «поправки Магнитского». Ранее сенат США требовал от Трампа также принять меры в отношении эр-Рияда. Глава Белого дома пока на это не решился, но сказал, что намерен задать вопросы королю Саудовской Аравии по поводу исчезновения Джамаля Хашогги.
Хашогги работал на газету «Вашингтон пост» и не раз критиковал саудовские власти. В последний раз его видели входящим в посольство страны в Анкаре. Турецкие следователи считают, что журналиста могли убить.
Комментарии1
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kryimzdick 13 октября 2018 | 14:46
Ну вот, теперь полезные санкции достанутся саудитам, а Россия без новых санкций как без пряника....