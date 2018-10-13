Избирком Хакасии обсудит возможность отзыва иска о снятии кандидата от КПРФ с губернаторских выборов
Сделать это посоветовал временно исполняющий обязанности главы региона Михаил Развозжаев. Он предложил народу самому определять «достоинства и недостатки каждого из кандидатов». Об этом руководитель сказал телеканалу «Россия-1».
Ранее избирком потребовал отменить регистрацию Валентина Коновалова из-за нарушений при оформлении документов. В первом туре кандидат от КПРФ обошел бывшего главу Виктора Зимина, однако, ему не хватило голосов, чтобы одержать победу.
Депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко ранее назвал иск в отношении своего однопартийца скоординированной атакой властей.
Решение об отзЫве иска против Коновалова избирком обсудит в понедельник.
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