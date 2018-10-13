Злоумышленник минувшей ночью поджег храм и воскресную школу в Москве

Благодаря тому, что сторож вовремя вызывал пожарных, основное здание не пострадало, но два класса и пристройка к церкви полностью выгорели, сообщает «Интерфакс». По словам настоятеля, около четырех часов утра видеокамеры запечатлели постороннего человека в маске с рюкзаком и двумя бутылками в руках. Сначала он облил наружные стены, потом поджог их и скрылся.

Храм в Ухтомке на востоке Москвы неоднократно подвергался нападениям в 2014 году. С тех пор никаких инцидентов до минувшей ночи не происходило.