В Дагестане произошла перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов и боевиками

Ранен один полицейский.

Перестрелка произошла в одном из сел Хасавюртовского района Дагестана. По данным источника агентства ТАСС в правоохранительных органах региона, боевиков обнаружили во время адресной проверки одного из домов, они отказались сдаваться и открыли огонь. В результате перестрелки ранение получил сотрудник силовых структур. О других пострадавших пока не сообщается. По данным агентств, силовики блокировали здание и начали штурм. В доме может находится два или три боевика. Все они, предположительно являются выходцами из этого села и входят в так называемую «кизилюртовскую бандгруппу». Об этом сообщает агентство РИА со ссылкой на источник в силовых структурах. По его словам, известно, что боевики принимали участие в нескольких нападениях на сотрудников правоохранительных органов и находятся в федеральном розыске.

В марте в Хасавюртовском районе был объявлен режим контртеррористической операции, он действует до сих пор.