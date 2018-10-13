Число жертв урагана «Майкл» в США увеличилось до 17 человек

Стихия обрушилась на юго-восток страны в минувшую среду. На тот момент ему была присвоена четвертая категория из пяти возможных. Основной удар пришелся на Флориду. По данным синоптиков для штата ураган стал самым сильным за четверть века. В регионе было объявлено чрезвычайное положение. Ущерб, нанесенный жителям, оценивается в десятки миллиардов долларов.

Сейчас ураган ослаб до тропического шторма.