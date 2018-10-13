Иностранные инвестиции в российский бизнес упали до минимума с 90-х годов
Финансовые активы из-за рубежа резко сократились в третьем квартале этого года – речь о снижении на 6 миллиардов долларов. Экономисты связывают это с санкциями и деофшоризацией – пишет РБК.
Из-за ограничительных мер американские инвесторы вынуждены избавляться от акций крупных российских компаний – объясняет объяснение эксперт Высшей Школы экономики.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 13 октября 2018 | 13:43
Очередное "достижение" Путина.
Как и рекордный вывод валюты из России.
Все его достижения за 19 лет со знаком минус, ни одного реального.
ykpodupa 13 октября 2018 | 13:45
danko1: А причем тут Путин ? Это пиндосы санкции ввели !
ura_123 13 октября 2018 | 13:55
ykpodupa: Так санкции только ж на пользу,не?
Помню как пару-тройку лет тому взад искандеры хохотом заливались,а сейчас с голодухи подвывают)))
novyrusich 13 октября 2018 | 13:58
ykpodupa: Дупа, тебя перетрудили, ты уже раскалилась до бела от трения и плохо соображаешь.
Всен что происходжит в стране и со страной связано с ее руководством и обусловлено его деятельностью.
Да, синеокая ты наша дупа, а ты думала, что только успехи от Путина, а дупа от США?
Нет, дупа тоже от него.
vilingrad 13 октября 2018 | 14:05
ykpodupa: причем тут Путин ?«
Не стоит казаться бОльшим болваном, чем ты есть, даже для портянки:)