Иностранные инвестиции в российский бизнес упали до минимума с 90-х годов

Финансовые активы из-за рубежа резко сократились в третьем квартале этого года – речь о снижении на 6 миллиардов долларов. Экономисты связывают это с санкциями и деофшоризацией – пишет РБК.

Из-за ограничительных мер американские инвесторы вынуждены избавляться от акций крупных российских компаний – объясняет объяснение эксперт Высшей Школы экономики.