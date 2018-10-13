В Подмосковье силовики задержали несколько десятков мусульман

Их отпустили их без протоколов через пять часов. Об этом Медиазоне сказал очевидец и несколько журналистов. По словам свидетеля, мусульмане были окружены при выходе из мытищинской мечети. Перед собой они увидели два автобуса и 30-40 людей в форме и масках. Некий человек в штатском объяснил им, что кто-то позвонил и пожаловался на массовое скопление людей.

По словам очевидцев, задержанные все время провели в автобусах. В отдел их отвозить не стали.