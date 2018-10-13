В Подмосковье силовики задержали несколько десятков мусульман
Их отпустили их без протоколов через пять часов. Об этом Медиазоне сказал очевидец и несколько журналистов. По словам свидетеля, мусульмане были окружены при выходе из мытищинской мечети. Перед собой они увидели два автобуса и 30-40 людей в форме и масках. Некий человек в штатском объяснил им, что кто-то позвонил и пожаловался на массовое скопление людей.
По словам очевидцев, задержанные все время провели в автобусах. В отдел их отвозить не стали.
Комментарии5
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dwon 13 октября 2018 | 13:35
Это 20 человек-то массовое скопление людей? А если так, то что? Может они в колхоз картошку копать поехали.
curious69_ 13 октября 2018 | 13:37
100% провокация на рост напряжённости в обществе. Что бы одни холопы ожесточались против других холопов.
nina51 13 октября 2018 | 13:52
curious69_: ты из какой части холопов ? )))
provincial49 13 октября 2018 | 13:57
Золотов, твои гвардейцы задержали? Готовь запись с извинениями перед Р.Кадыровым в YouTube. Это тебе не Навального на мордобой приглашать.
(Фуражку перед камерой снять не забудь, лакейская морда)
kryimzdick 13 октября 2018 | 14:01
Наконец-то началось