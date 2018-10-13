Невеста пропавшего саудовского журналиста имеет аудиозапись допроса и убийства своего жениха

Об этом написала турецкая проправительственная газета Sabahco. По данным издания, перед входом в консульство Саудовской Аравии Джамаль Хашогги оставил своей невесте iPhone, который был синхронизирован с часами на его запястье. Это устройство находилось в режиме записи. По некоторым данным, саудовская разведка безуспешно пыталась стереть информацию.

Хашогги был известен критикой властей и, в частности, саудовского принца. Он пропал в Турции после визита в консульства арабской страны.