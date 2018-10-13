Невеста пропавшего саудовского журналиста имеет аудиозапись допроса и убийства своего жениха
Об этом написала турецкая проправительственная газета Sabahco. По данным издания, перед входом в консульство Саудовской Аравии Джамаль Хашогги оставил своей невесте iPhone, который был синхронизирован с часами на его запястье. Это устройство находилось в режиме записи. По некоторым данным, саудовская разведка безуспешно пыталась стереть информацию.
Хашогги был известен критикой властей и, в частности, саудовского принца. Он пропал в Турции после визита в консульства арабской страны.
Комментарии4
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neyexo 13 октября 2018 | 13:45
Не невеста имеет, а турецкие органы, которые и извлекли всю информацию из айфона.
У них также есть видео и прослушки изнутри консульства, но они пока не разглашаются - это тактика турков утечки по частям, чтобы склонить Трампа к давлению на Саудовскую.
Цель - чтобы те признались сами.
polba 13 октября 2018 | 14:00
Но демократизировать посредством ковровых бомбардировок, разумеется, будут Сирию.
av_babich 13 октября 2018 | 14:00
Саудиты совсем охренели.
Похоже обилие нефти заставляет некоторых терять берега.
По верховному главнокомандующему это видно невооруженным взглядом.
av_babich 13 октября 2018 | 14:02
это тактика турков утечки по частям,
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и не только турков :)))
салберецкии туристы и их начальство выглядят совсем дурачками,
когда бриты используют ту же тактику