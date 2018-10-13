Благотворительная акция «Чья-то жизнь – уже не мелочь» стартует в России. Фонд «Линия жизни» собирает монеты на лечение тяжелобольных детей. В Москве в эти выходные акция проходит в саду «Эрмитаж», рассказала «Эху» координатор фонда Галина Пахомова.

В этом году акция проводится уже в 19 раз. За время ее существования удалось помочь 83 тяжелобольным детям.