Благотворительная акция «Чья-то жизнь – уже не мелочь» стартует в России
Благотворительная акция «Чья-то жизнь – уже не мелочь» стартует в России. Фонд «Линия жизни» собирает монеты на лечение тяжелобольных детей. В Москве в эти выходные акция проходит в саду «Эрмитаж», рассказала «Эху» координатор фонда Галина Пахомова.
В этом году акция проводится уже в 19 раз. За время ее существования удалось помочь 83 тяжелобольным детям.
Комментарии2
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mikhail_spb_ 13 октября 2018 | 13:14
А властные жулики, воры и бандиты не могут принять участие в этой акции.
Ведь у них нет никакой мелочи.
Только десятки миллиардов долларов наворованных денег.
danko1 13 октября 2018 | 13:19
mikhail_spb_: Позор для Кремля и лично для Путина, тратящего на себя сотни миллиардов, позволяющему своим подельника нещадно грабить Россию, что деньги на операции нищие россияне собирают.
15 тысяч ежегодно умирают от того, что на операции и лечение их нет денег.
И эти смерти на отсутствующей совести правящей банды.