Экипаж МКС могут отправить на орбиту уже в конце ноября. После аварийного запуска корабля «Союз» возникла угроза, что орбитальная станция может остаться без людей.

Следующий запуск пилотируемого «Союза» может состояться 28 ноября, сообщил источник «Интерфакса». Сразу после неудачного пуска космического корабля в четверг глава «Роскосмоса» заявил, что приземлившиеся в степи Казахстана россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг полетят на МКС весной. Полеты «Союзов» приостановлены, а других кораблей для доставки экипажа на орбиту пока нет.

Источник РИА утром сообщил, что в Роскосмосе изучают возможность консервации орбитальной станции, но вскоре в госкорпорации это опровергли. По словам другого источника агентства, текущий экипаж МКС может вернуться на Землю в декабре, до апреля на станции будут работать три человека — Олег Кононенко, канадец Давид Сан-Жак и американка Энн Маклейн.

Тем временем, сообщается, что сборка следующей ракеты «Союз-ФГ» приостановлена — ее обследуют специалисты.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что вовремя не отделился один из боковых блоков ракеты.