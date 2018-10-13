Силовики штурмуют дом под дагестанским Хасавьюртом, где, по некоторым данным, забаррикадировалось трое боевиков

Ранее при адресной проверке одного из домовладений по правоохранителям был открыт огонь. По данным источника ТАСС, в ходе перестрелки был ранен полицейский. Находящиеся в доме сдаться отказались.

В Хасавюртовском районе действует режим контртеррористической операции.