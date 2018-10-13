Силовики штурмуют дом под дагестанским Хасавьюртом, где, по некоторым данным, забаррикадировалось трое боевиков
Ранее при адресной проверке одного из домовладений по правоохранителям был открыт огонь. По данным источника ТАСС, в ходе перестрелки был ранен полицейский. Находящиеся в доме сдаться отказались.
В Хасавюртовском районе действует режим контртеррористической операции.
Комментарии1
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rus4ca 13 октября 2018 | 13:51
путин опять подпрыгнул, несогласных мочат в сортирах.
такой вот диалог с народом.