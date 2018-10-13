Великобритания может ввести санкции в отношении Саудовской Аравии из-за пропажи журналиста Джамаля Хашогги
Как пишет газета Индепендент, ограничительные меры затронут местных чиновников в рамках так называемой «поправки Магнитского».
В последний раз журналиста видели входящим в консульство в Саудовской Аравии в Анкаре. Турецкие власти, расследующие его исчезновение, считают, что Хашогги мог быть убит в диппредставительстве. Он был известен критикой саудовских властей и, в частности, наследного принца.
Ранее Сенат США требовал от Дональда Трампа ввести санкции в отношении эр-Рияда за предполагаемое убийство колумниста.
Президент США намерен задать вопросы по поводу исчезновения Джамаля Хашогги королю Саудовской Аравии. Дональд Трамп подчеркнул, что необходимо тщательно разобраться, что произошло с журналистом, которого последний раз видели входящим в здание судовского консульства в Стамбуле.
Джамаль Хашогги работал на газету The Washington Post и не раз критиковал власти Саудовской Аравии.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
pattrick 13 октября 2018 | 13:20
Великобритания может ввести санкции в отношении Саудовской Аравии из-за пропажи журналиста Джамаля Хашогги...
Да нет, побоятся. Ведь крутость британцев имеет свои границы, ведь они не крутые вообще, а только тогда, когда своей крутостью могут лизнуть жопу американцам. Ведь англичане не применят "Акт Магнитского" в отношении Тони Блэра, Джоржа Буша и Колина Пауэлла, которые по вымышленному поводу начали агрессию против Ирака.
timwlad91 13 октября 2018 | 13:59
Великобритания может ввести санкции в отношении Саудовской Аравии из-за пропажи журналиста Джамаля Хашогги
-----------
Ну вот,Великобритания не прерывала никаких связей с Оттоманской Империей и теперь и Иран в числе выгодных партнёров.
А там Сирия и возврат Великобритании на Ближний Восток как влиятельного политического игрока.
Израилю совсем плёхо будет.
perestarok 13 октября 2018 | 14:06
"Великобритания может ввести санкции в отношении Саудовской Аравии из-за пропажи журналиста Джамаля Хашогги"
А старший брат возражать не будет?