Великобритания может ввести санкции в отношении Саудовской Аравии из-за пропажи журналиста Джамаля Хашогги...

Как пишет газета Индепендент, ограничительные меры затронут местных чиновников в рамках так называемой «поправки Магнитского».

В последний раз журналиста видели входящим в консульство в Саудовской Аравии в Анкаре. Турецкие власти, расследующие его исчезновение, считают, что Хашогги мог быть убит в диппредставительстве. Он был известен критикой саудовских властей и, в частности, наследного принца.

Ранее Сенат США требовал от Дональда Трампа ввести санкции в отношении эр-Рияда за предполагаемое убийство колумниста.

Президент США намерен задать вопросы по поводу исчезновения Джамаля Хашогги королю Саудовской Аравии. Дональд Трамп подчеркнул, что необходимо тщательно разобраться, что произошло с журналистом, которого последний раз видели входящим в здание судовского консульства в Стамбуле.

Джамаль Хашогги работал на газету The Washington Post и не раз критиковал власти Саудовской Аравии.