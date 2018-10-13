Совбез России обсудил ситуацию вокруг Русской православной церкви на Украине
Совбез России обсудил ситуацию вокруг Русской православной церкви на Украине. Заседание прошло накануне вечером после рабочего визита Владимира Путина в Белоруссию. Москва готова защищать православных верующих, если на территории Украины будет совершено насилие в их отношении, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков добавил, что защищать православных на Украине будут политико-дипломатическими методами.
На этой неделе Константинопольский патриархат сделал первые шаги к предоставлению автокефалии Украине. Он снял анафему с глав двух неканонических церквей и отменил трёхсотлетний указ о передаче Киева Московскому патриархату.
Соединённые Штаты оказывают прямую поддержку патриарху Константинопольскому Варфоломею, который затевает провокацию в отношении украинской церкви. Такое мнение высказал в интервью Le Figaro, Paris Match и RT France глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров подчеркнул, что ранее УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная церковь не были признаны ни одной православной церковью.
Комментарии31
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timbuktu 13 октября 2018 | 13:08
уж.чего-чего.а насилие на украине москва постарается обеспечить
pattrick 13 октября 2018 | 13:15
Совбез России обсудил ситуацию вокруг Русской православной церкви на Украине...
Готовьтесь к операции по принуждению Украины к миру.
polikarpich 13 октября 2018 | 13:23
pattrick: Смешно! :-)
А вот международная операция "по принуждению к миру" России вполне может состояться в недалёкое время.
poluputing 13 октября 2018 | 13:44
polikarpich: эх, не мешало бы, ваши бы слова да богу в уши. Однако вряд ли в ближайшее время. Будут ждать повторения ситуации 91-го и , надеюсь, не повторят ошибку, отберут ядерное оружие, а потом накормят
kotbajune 13 октября 2018 | 13:53
Разжаловать Вселенского патриарха Варфоломея до уровня Галактического
ura_123 13 октября 2018 | 13:24
pattrick: Ага,лифтами запасайтесь))) Кстати,а чё там сейчас в Хасавюрте за принуждение к миру проходит-АТО? Ой,перепутал... Не прекращающаяся КТО?
pro_hanov 13 октября 2018 | 13:29
pattrick: "Готовьтесь к операции по принуждению Украины к миру"
Головорезы Кадырова будут учить украинцев правильно молиться и приносить дары кому надо?
ivar1964 13 октября 2018 | 14:03
pattrick: Да бросьте! Путин, конечно, изрядный подонок, но все же чуть поумней Вас. И если он не начал большую войну по "защите" русскоязычных, то не начнет ее из-за православных. Время религиозных войн ушло.
master_superanalitik 13 октября 2018 | 13:59
timbuktu:
У России всегда была мечта владеть православными святынями. Путин молодец, уже смог вернуть Крым, откуда пошло крещение Руси. Антиохийский Патриархат и Сирия - тоже наши. Израиль добровольно возвращает собственность РПЦ. Осталось только вернуть Софийский Собор в Киеве и Стамбуле (Константинополе). Будет справедливо если все мечты Третьего Рима исполнятся, а мы для этого поможем Путину нашей поддержкой! Нам хлеба не надо, Православные святыни давай!А лучший запах для России - это запах поверженных русофобов.
stebinmaku 13 октября 2018 | 13:08
Пусть ярость благородная вскипает как волна
Грядёт война церковная, священная война..
alladinov_03 13 октября 2018 | 13:12
stebinmaku: «Грядёт война церковная, священная война»
«Москва готова защищать православных верующих, если на территории Украины будет совершено насилие в их отношении, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.»
Вообще-то это звучит как неприкрытая провокация для титушек и прочей вонючей портяночной сволоты типа Стебанутого Маку: дескать, вы, вонючки ублюдочные, действуйте, а мы вас защитим - комбайнерами, трактористами, бурятами, зелененькими человечками...
stebinmaku 13 октября 2018 | 13:20
alladinov_03:
А почему ты, подкошатник драный, ещё на сайте, а не сгорел со стыда вместе со своим аккаунтом и его носителем после того, как он пытался мне доказать, что я не живу в Финляндии?
poluputing 13 октября 2018 | 13:38
stebinmaku: ну и молодец, что из Рассеи смотался, главное вовремя
andy116k 13 октября 2018 | 13:20
alladinov_03: "звучит как неприкрытая провокация" Неправильные у Вас двойные стандарты. Одна провокация, уже совешенная, Вами не замечается, а еще не состоявшийся ответ на нее уже вызывает НЕблагородное негодование (вонючки ублюдочные).
novyrusich 13 октября 2018 | 13:09
А по Конституции России церковь отделена от государства.
неужели там написанное есть вранье?
Какое дело может быть Совбезу до взаимоотношения церквей?
croaker 13 октября 2018 | 13:20
novyrusich: А это уже бешенство. Путину мечталось стать в истории России новым объединителем земель, а в результате окончательно поставил огромный крест на развале СССР. Даже Белоруссия уже косо,недоверчиво и с опаской поглядывает в нашу сторону.
polikarpich 13 октября 2018 | 13:28
croaker: Именно что бешенство. А участь бешеных собак известна.
andy116k 13 октября 2018 | 13:28
novyrusich: Разрешите Вам предложить другие пропагандистские штампы? Совбезу России дело не до взаимоотношения церквей, ему дело до угрозы жизни и здоровью соотечественников, которые могут пострадать в ходе акций по захвату храмов РПЦ.
novyrusich 13 октября 2018 | 13:45
andy116k: Бедная ьты моя дурочка, какие соотечественники у тебя в Укроаине появились?
В форме купленной в военторге опять?
дурочка, никто храмы в Украигне не захватывает и захватывать не будет.
Храмы пригнадлежат приходакм.
И вместе с приходами переходят в УКП Киевского патриархата..
Уже 3/4 верующих православных в Украине относят себя к УПЦ КП.
Еще раз повторю для слабоумных здания храмов в Украине принадлежат не церкви, а приходам.
andy116k 13 октября 2018 | 13:54
novyrusich: Форумное хамло novyrusich, соотечественник - это тот, кто говорит по-русски, и имеет культурный код, аналогичный гражданам России, в данном случае, например, проживающих в соседних областях типа Белгородской.
"здания храмов в Украине принадлежат не церкви, а приходам" Ага, и там трутся такие прихожане в специальной форме добровольческих батальонов с характерными эмблемами.
zibex 13 октября 2018 | 13:13
В Константинопольском патриархате сообщили, что Русская православная церковь никогда не получала от Вселенского патриархата Томос об автокефалии
Об этом сообщил представитель Константинопольского патриархата, архиепископ Тельмисский Иов.
«Интересно подчеркнуть, что никогда не было дарования Православной Церкви в России Томоса об автокефалии! В 1589-1590 годах Вселенский Патриарх Иеремия просто нормализовал ситуацию, подняв эту кафедру на патриаршее достоинство, при том, что было разрешено Московском архиерею называться «патриархом», при условии, что он должен был поминать патриарха Вселенского и считать его «как своего главу и первого», как сказано в грамоте», — отметил он.
Священнослужитель подчеркнул, что автокефалия РПЦ была самопровозглашенной: митрополита Иону избрали в 1448 году в Москве без разрешения Константинополя. В Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей одной фразой осадил главу российской церкви Кирилла
Вселенский патриарх свт. Варфоломей на встрече с патриархом московским Кириллом, где было объявлено решение о предоставлении Украине Томоса, обращался к московскому священнику исключительно «Ваше Блаженство», чем показывал собственное старшинство.
smm 13 октября 2018 | 13:17
Не надо было Крым трогать...
ura_123 13 октября 2018 | 13:22
И тут проявилась рука Америки! Кстати,а какое дело Лаврову в частности и совбезу рф в общем до совершенно чужого государства?
alex_d 13 октября 2018 | 13:26
ura_123: тебе оно, может, и чужое. а русским людям не могут быть чужими десятки миллионов русских. более того, с большинством из этих чужих для тебя мы, русские, связаны родственными узами.
ura_123 13 октября 2018 | 13:40
alex_d: Кто это вы? И во вторых,родственные тебе живут по берегам Терека,а в Украине живут УКРАИНЦЫ))))
alex_d 13 октября 2018 | 13:53
ura_123: я сам наполовину украинец. мой дед родом с сумской области. и что теперь?
украинцы - это часть русского народа. и чужими нам быть никак не могут.
чужие они только для лиц либерастической национальности. для вас свои - псаки и хиллари с маккейнами...
ura_123 13 октября 2018 | 13:59
alex_d: Ты там между собой определись,русские или украинцы,курица или яйцо,чёрное или белое))))
И вообще # дидывоевали!
zibex 13 октября 2018 | 13:27
Московский патриарахат в его нынешнем виде был создан в сентябре 1943 года генералиссимусом Иосифом Виссарионовичем Сталиным, который ночью в сентябре 1943 года принял у себя трех недобитых им же священников, епископов: митрополита Сергия (Старогородского), митрополита Алексия (Симанского), будущего патриарха Алексия I и митрополита Николая (Ярушевича).
Под руководством НКВД был спешно проведен собор и избран патриарх Сергий.
Именно тогда возникла сергианская доктрина, которая фактически означала подчинение Московского патриархата советскому государству, его интересам. Важным модернизатором и движителем нового этапа в становлении сергианской доктрины был митрополит Никодим (Ротов), который, с одной стороны, закреплял подчинение церкви государству, с другой стороны, утверждал, что церковь должна находиться на содержании у государства и быть важнейшим окологосударственным институтом, то есть быть частью светской власти. Это была никодимианская доктрина. Кроме того Никодим (Ротов) важен еще тем, что он был учредителем и идеологическим фундатором гей-лобби Русской православной церкви. Засилье гей-лобби в сегодняшней РПЦ МП – это, безусловно, заслуга Никодима.
uni_korn 13 октября 2018 | 13:45
Церковь - храм Божий. Совсем за своими политическими играми об этом забыли. Причем здесь совет безопасности, Лавров.. каким образом передача украинской церкви под опеку Украины может угрожать верующим в Украине.. В какой дубовой, безнадежной гордыне надо погрязнуть чтобы думать что украинская церковь станет менее православной, если она не подчиняется РПЦ.. Если вы о правовой стороне дела так обеспокоились, такой вопль подняли международный, обратите свои взоры к тому что вы сделали в Крыму. Когнитивный диссонанс вас совсем скосил - там все законно было, а здесь незаконно, ваши права, говорите, нарушены..
inna2101 13 октября 2018 | 13:52
Собственно, это все и объясняет. Если Совбез чужого государства лезет в церковные дела другого... понятно, что захочется быть от такого государства подальше...
jamba 13 октября 2018 | 14:04
"Религии отделены от государства" (Конституция РФ, ст. 14, п.2)
Вопросы еще есть? Нет, тогда кто такой Совбез и чем они там занимались?;)))))