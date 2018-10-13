СNВС: Россия испытывает сложности при разработке гиперзвукового оружия «Авангард»

Россия испытывает сложности при разработке гиперзвукового оружия «Авангард». Как сообщает телеканал СNВС со ссылкой на данные американской разведки, используемое сейчас углеводородное волокно ненадежно и не может защитить от нагрева корпус аппарата при входе в атмосферу.

Источники телеканала считают, что несмотря на проблемы, Москва может завершить разработку к 2020 году, так как она является приоритетной для российских властей.

Сомнения американцев по поводу существования у России гиперзвукового оружия «Авангард» небезосновательны. Такое мнение «Эху» высказал военный обозреватель Александр Гольц.

Гольц добавил, что идея такого оружия была сформулирована ещё в СССР в восьмидесятые годы.

О создании перспективного оружия стало известно еще в марте. Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, заверил, что гиперзвуковой ракетный комплекс существует и запущен в серийное производство.

Президент продемонстрировал Федеральному собранию видеоролик, созданный с помощью компьютерной графики, в котором показывалось, как будет действовать оружие.

Программа «Авангард» не имеет никакого военно-стратегического смысла и является лишь политическим инструментом. Такое мнение «Эху» высказал военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр.

Фельгенгауэр добавил, что объявление о создании рабочей системы «Авангард» Владимиром Путиным не привело к тому эффекту, на который он рассчитывал.