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Эксклюзив Эха 13:00, 13 октября 2018

СNВС: Россия испытывает сложности при разработке гиперзвукового оружия «Авангард»

Россия испытывает сложности при разработке гиперзвукового оружия «Авангард». Как сообщает телеканал СNВС со ссылкой на данные американской разведки, используемое сейчас углеводородное волокно ненадежно и не может защитить от нагрева корпус аппарата при входе в атмосферу.

Источники телеканала считают, что несмотря на проблемы, Москва может завершить разработку к 2020 году, так как она является приоритетной для российских властей.

Сомнения американцев по поводу существования у России гиперзвукового оружия «Авангард» небезосновательны. Такое мнение «Эху» высказал военный обозреватель Александр Гольц.

Гольц добавил, что идея такого оружия была сформулирована ещё в СССР в восьмидесятые годы.

О создании перспективного оружия стало известно еще в марте. Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, заверил, что гиперзвуковой ракетный комплекс существует и запущен в серийное производство.

Президент продемонстрировал Федеральному собранию видеоролик, созданный с помощью компьютерной графики, в котором показывалось, как будет действовать оружие.

Программа «Авангард» не имеет никакого военно-стратегического смысла и является лишь политическим инструментом. Такое мнение «Эху» высказал военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр.

Фельгенгауэр добавил, что объявление о создании рабочей системы «Авангард» Владимиром Путиным не привело к тому эффекту, на который он рассчитывал.

Комментарии

20

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mikhail_spb_ 13 октября 2018 | 13:07


Очевидно, что никаких новых ракет нет и не будет.
А под видом их разработки тупо пилятся и виолончелизируются триллионы народных денег.
Максимум, что могут кремлежулики - создать видимость с помощью союзмультфильма.

pattrick 13 октября 2018 | 13:13

Такое мнение «Эху» высказал военный обозреватель Александр Гольц.
Такое мнение «Эху» высказал военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр...

Люди с такими фамилиями, не вызывают у меня никакого доверия.

dmast79 13 октября 2018 | 13:28

pattrick: Эти люди в околовоенных кругах вообще никто, ноль. Их "авторитет" котируется исключительно в пределах либеральных (то есть ангажированных и некомпетентных) кругов.

mmm_333 13 октября 2018 | 14:07

pattrick: Абромович, Ротенберг, Михельсон сойдут?

dmast79 13 октября 2018 | 13:22

mikhail_spb_: Очевидно, они уже есть - о чём собственно говорит американская разведка. И до 2020 года поступят на вооружение, о чём так же говорится в статье. )

ura_123 13 октября 2018 | 13:30

dmast79: В статье такого нет. Попробуй перечитать по слогам,водя пальцем по строчкам и не выдавай желательное за действительное)))

dmast79 13 октября 2018 | 13:36

ura_123: Вся статья является выдачей желаемого за действительное и гаданием на кофейной гуще, с густым налётом пропаганды. Но даже в ней указан конкретный срок - 2020 год, когда Россия, по расчётам янки, преодолеет проблемы и закончит разработку. Кстати, как там с аналогами у самих янки? )) Что-то не слышно о великих успехах. Фактически, только три страны в мире - Россия, США и Китай - что-то могут в этой области. У других и проблем нет, так как нет и разработок соответствующих.
Но словесная шелуха от гольцев и филькингаэров конечно же не об этом.

compare 13 октября 2018 | 14:03

dmast79: да пусть тебе так кажется! можешь смотреть "мульты" и зловеще скрежетать всеми своими "скрежеталами"...если тебе так нравится,хоть маст...уй на "ракету",но не выклажывай свои убогие фантазии на обозрение-и без того,заслужил репутацию местного дурачка...

master_superanalitik 13 октября 2018 | 13:53

mikhail_spb_:
Путин должен бросить все силы для создания в России самого надежного оружия в мире! А мы должны ему помочь и стойко переносить все тяготы жизни в России. Так как Москва - это Третий Рим, то мы должны заставить всех русофобов дышать в тряпочку.

sensei54 13 октября 2018 | 13:09

не привело к тому эффекту, на который он рассчитывал.
......................................................................................................
Ну почему же?
Эффект был, да ещё какой!

kosmicheskiy_svin 13 октября 2018 | 13:10

Невидимые пиндосы снова запустили в дело дрель

askol2016 13 октября 2018 | 13:11

Нет у них никакого углеводородного волокна. И не было. Потому что нет ни технологий, ни оборудования, ни специалистов. Купили, может быть, сначала немного попробовать, а потом наступили САНКЦИИ. Придется, по старинке, аппараты глиной обмазывать

dmast79 13 октября 2018 | 13:25

askol2016: "углеВОДОРОДНОЕ" - это то что у вас в голове). В статье (кстати, не факт что правдивой - от американской разведки) прямым текстом говорится о некотором несоответствии характеристик, и о скором решении этих проблем. Я бы даже поспорил, что Авангард поступит на вооружение чуточку раньше, чем киевляне увидят горячую воду в кранах. ))

hastings 13 октября 2018 | 13:16

Поднапряжем экономику, но сверхзвуковые конусы исполним раньше срока!

ura_123 13 октября 2018 | 13:34

hastings: Это типа как производство сыра на свиноферме возле твоей деревеньки,о чём ты надысь упоминал?

ura_123 13 октября 2018 | 13:27

А в мультиках так красиво всё было )))

dmast79 13 октября 2018 | 13:30

ura_123: Как там в Киеве, уже запустили мультики про чудо-котельные на пукательном газе? Хотя настоящий майдаун должен жить не только без горячей воды, но и без электричество. Ибо це советское наследие, да ещё на москальском газе. Зрада!

ura_123 13 октября 2018 | 13:37

dmast79: Может тебе этот вопрос следовало адресовать киевлянам?

polikarpich 13 октября 2018 | 13:44

dmast79: Это у вас в голове сплошная "зрада". Везде, кругом и всюду.

dmast79 13 октября 2018 | 13:47

polikarpich: Почитаешь что пишут на Эхе, и начинаешь чувствовать себя на майдане. Таким же идиотом на таком же стрёмном мероприятии. НО - надо! Врагов надо изучать!

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