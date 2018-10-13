"Самолет немецкой компании «Люфтганза» совершил экстренную посадку из-за задымления в кабине пилотов"

Рейс следовал по маршруту Мюнхен – Женева. Как сообщает швейцарская вещательная компания Эр-тэ-эс, запах гари стал ощущаться, когда самолет уже приближался к конечной точке маршрута. Лайнеру разрешили быстрое снижение и посадку. Все пассажиры – 42 человека – покинули салон через эвакуационные выходы.

По предварительным данным, никто не пострадал.