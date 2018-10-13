Самолет немецкой компании «Люфтганза» совершил экстренную посадку из-за задымления в кабине пилотов
Рейс следовал по маршруту Мюнхен – Женева. Как сообщает швейцарская вещательная компания Эр-тэ-эс, запах гари стал ощущаться, когда самолет уже приближался к конечной точке маршрута. Лайнеру разрешили быстрое снижение и посадку. Все пассажиры – 42 человека – покинули салон через эвакуационные выходы.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Комментарии1
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perestarok 13 октября 2018 | 13:48
"Самолет немецкой компании «Люфтганза» совершил экстренную посадку из-за задымления в кабине пилотов"
А Путин вроде не курит?