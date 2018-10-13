В Пентагоне расследуют утечку личных данных сотрудников

Как пишет The New York Times со ссылкой на представителя ведомства, в результате кибератаки злоумышленники получили информацию о поездках американских военных и гражданского персонала. Хакеры взломали сеть коммерческой фирмы, с которой работает министерство обороны США. В результате кибератаки были похищены данные примерно 30 тысяч сотрудников. При этом уточняется, что секретная информация Пентагона осталась в безопасности.

Ранее на этой неделе американская Счетная палата опубликовала доклад о недостаточной защите военного ведомства от вмешательства хакеров.