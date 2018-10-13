Иностранные инвестиции в российский бизнес показали рекордное падение в третьем квартале этого года

Речь идет о снижении на шесть миллиардов долларов, пишет РБК. По мнению экономистов, это связано с санкциями и деофшоризацией.

В частности, из-за ограничительных мер, введенных властями США американские инвесторы вынуждены избавляться от акций крупных российских компаний.