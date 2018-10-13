Иностранные инвестиции в российский бизнес показали рекордное падение в третьем квартале этого года
Речь идет о снижении на шесть миллиардов долларов, пишет РБК. По мнению экономистов, это связано с санкциями и деофшоризацией.
В частности, из-за ограничительных мер, введенных властями США американские инвесторы вынуждены избавляться от акций крупных российских компаний.
Комментарии7
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gvs 13 октября 2018 | 12:35
Сейчас "российский бизнес" - это оксюморон... ))))
kottigr1 13 октября 2018 | 12:37
gvs: Весь российский бизнес представляет сейчас из себя сборище госмонополий и небольшие стайки местных коммерсов под крышей и в кормлении местных силовиков..
danko1 13 октября 2018 | 12:52
kottigr1: Инвестиции в российский бизнес падают, вывод валюты из России растет рекордными темпами.
Стоит ли удивляться заявлению Костина, озвучившего идею ( наверняка не свою личную) отобрать доллары у населения?
sidoroventucascz 13 октября 2018 | 13:14
danko1: Проблема даже не в том, чтобы отобрать у людей доллары и прочие сбережения. Провернут "на раз", как с пенсионными сбережениями. Проблема в том, что отобранного экспроприаторам не хватит и на один зубок: такие размахнулись в верхушке коррупционные и имперские аппетиты. Военные захваты положения тоже не спасут. Ни Крым, ни Абхазия, - оттяпанные курортные жемчужины Украины и Грузии, - прибыли захватчикам не принесли. Ибо цена украденного на "белом" рынке тут же стремится к нулю. А чёрного рынка такого масштаба попросту не существует.
kottigr1 13 октября 2018 | 12:40
Если раньше вся российская экономика представляла собой статистическую погрешность от общемировой, то теперь наверняка начнется неуклонный и уверенный отрицательный рост ?
danko1 13 октября 2018 | 12:55
kottigr1: Продолжится. Отрицательный рост идет последние 10 лет, если рассматривать в структуре мирового ВВП, а если рост ВВП российский, то 0,9 % роста в год, что означает стагнацию.
alex_melnikov Алексей Мельников 13 октября 2018 | 13:00
И здесь у Путина провал.