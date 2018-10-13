Великобритания может ввести санкции в отношении Саудовской Аравии из-за пропажи журналиста Джамаля Хашогги

Как пишет газета Индепендент, ограничительные меры затронут местных чиновников в рамках так называемой «поправки Магнитского».

В последний раз журналиста видели входящим в консульство в Саудовской Аравии в Анкаре. Турецкие власти, расследующие его исчезновение, считают, что Хашогги мог быть убит в диппредставительстве. Он был известен критикой саудовских властей и, в частности, наследного принца.

Ранее Сенат США требовал от Дональда Трампа ввести санкции в отношении эр-Рияда за предполагаемое убийство колумниста.