Совбез России обсудил ситуацию вокруг Русской православной церкви на Украине
Заседание прошло накануне вечером после рабочего визита Владимира Путина в Белоруссию. Москва готова защищать православных верующих, если на территории Украины будет совершено насилие в их отношении, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков добавил, что защищать православных на Украине будут политико-дипломатическими методами.
На этой неделе Константинопольский патриархат сделал первые шаги к предоставлению автокефалии Украине. Он снял анафему с глав двух неканонических церквей и отменил трёхсотлетний указ о передаче Киева Московскому патриархату.
Комментарии12
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mikhail_spb_ 13 октября 2018 | 12:32
Кремлежулики готовы "защищать" кого угодно и где угодно, лишь бы шла война и лилась кровь.
kottigr1 13 октября 2018 | 12:35
mikhail_spb_: РФ уже защитила интересы русских в Чечне, теперь ИХТАМНЕТ!
danko1 13 октября 2018 | 12:37
kottigr1: О том, что церковь отделена от государства, Кремль забыл и плюет на Конституцию.
Готовят новые провокации в Украине и засылку туда боевиков под видом прихожан?
sagen 13 октября 2018 | 12:34
Осталось только самой начать совершать "насилие". Не надо ждать милостей от природы... (Мичурин)
Для того и собрались уголовнички, отравители и убийцы. Решали проблему.
danko1 13 октября 2018 | 12:43
sagen: И судя по тому, как срочно собирались, обсуждая ситуацию ночью, готовятся провокации.
Как самостоятельность церкви в Украине может угрожать безопасности России?
Почему маленькая Беларусь имеет свою независимую от РПЦ церковь, а Украина должна подчиняться оккупантам?
ansh 13 октября 2018 | 12:34
Песков в очередной раз пронёс пургу.
Пургомёт.
popov_m 13 октября 2018 | 12:35
защищать православных на Украине будут политико-дипломатическими методами с помощью вежливых зеленых человечков, может быть и в рясах.
nitsahon 13 октября 2018 | 12:44
popov_m: самое интересное, что защищать будут православных от самих же православных(коих на украине все-таки большинство)..
хорошо, если только этим заседанием Совбеза все и закончится...
mathmovesu 13 октября 2018 | 12:40
так вот ты какой, православный джихад...
vladimirgornitsky 13 октября 2018 | 12:42
На этот раз "вежливых людей", которым поручат организацию аннексии очередного куска Украины (или уж разом всей Украины") под предлогом "защиты православных", оденут, видимо, не в камуфляж, а в черные рясы.
Угрожать в 21 веке религиозными войнами могут только полные неадекваты, не соображающие, в каком веке они живут. Но это давно ясно было - как минимум с тех пор, как суд над Pussy Riot в качестве правового аргумента цитировал постановления Трулльского собора, который проходил в том же Стамбуле-Константинополе в 7 веке.
cedegrinn 13 октября 2018 | 12:44
Совбезу бы защищать россиян от произвола и беззакония властей.
А православные в Украине пусть будут под защитой бога, если таковой имеется.
parasuk_ 13 октября 2018 | 12:46
И когда крестовый поход? :)