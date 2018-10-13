Уничтоженную работу уличного художника Бэнкси продали на аукционе под новым названием

Картина «Девочка с воздушным шаром», разрезанная шредером сразу после продажи, теперь числится как арт-объект «Любовь к мусорной корзине». Об этом сообщает телеканал СNN. Инцидент произошел в прошлую субботу – после того, как на аукционе определился покупатель картины, шредер, который был вмонтирован в толстую раму, испортил произведение искусства.

Покупательница – коллекционер из Европы – не стала отказываться от покупки лота стоимостью почти полтора миллиона долларов.