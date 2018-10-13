Уничтоженную работу уличного художника Бэнкси продали на аукционе под новым названием
Картина «Девочка с воздушным шаром», разрезанная шредером сразу после продажи, теперь числится как арт-объект «Любовь к мусорной корзине». Об этом сообщает телеканал СNN. Инцидент произошел в прошлую субботу – после того, как на аукционе определился покупатель картины, шредер, который был вмонтирован в толстую раму, испортил произведение искусства.
Покупательница – коллекционер из Европы – не стала отказываться от покупки лота стоимостью почти полтора миллиона долларов.
Комментарии3
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novyrusich 13 октября 2018 | 12:07
«Любовь к мусорной корзине».
Так стоит назвать почти все "современное исскуство".
Точнее то, что так называется.
Леваки уже совсем сходят с ума.
apels 13 октября 2018 | 12:30
novyrusich: Не нравится - не смотри! При всей любви к правым, именно левые практически всегда диктуют направление в искусстве :)
unafk 13 октября 2018 | 12:41
Теперь рыночная цена картины будет расти!