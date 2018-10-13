В Роскосмосе опровергли информацию о возможной консервации МКС
Там также сообщили, что следующий запуск ракеты-носителя «Союз» может состояться уже в этом году.
Госкомиссия не создавала никакой группы по вопросам консервации МКС. Этот вопрос не рассматривается, — подчеркнули в Роскосмосе. Ранее о том, что такой вариант возможен сообщил источник агентства РИА в ракетно-космической отрасли.
Сценарий перевода Международной космической станции в беспилотный режим начали обсуждать после того, как два дня назад на ракете-носителе «Союз» произошла авария, и корабль, который должен был доставить новых членов экипажа на МКС, не смог выйти на орбиту. Вслед за этим в «Роскосмосе» сообщили, что теоретически консервация станции возможна, но такой вариант нежелателен, и в госкорпорации сделают все, чтобы этого избежать.
В «Роскосмосе» отметили, что пока по плану запуск следующего экипажа намечен декабрь, но состоится ли он, зависит от того, что удастся выяснить комиссии, которая и расследует причины аварии.
Другая нештатная ситуация с «Союзом» произошла в конце августа. Тогда в обшивке пилотируемого корабля, пристыкованного к МКС, обнаружили просверленное отверстие, из-за которого на станции упало давление.
Комментарии5
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danko1 13 октября 2018 | 12:14
Рогозина с Путиным запустить на следующем космическом корабле.
В России всегда была традиция, что при открытии моста под ним стоял его проектировщик.
Так вот пусть Рогозин тоже на себе проверит надежность транспортного средства.
А Путин, управлявший всеми видами транспорта, вплоть до самолетов и подводной лодки, должен устранить упущение и космическим кораблем поуправлять, если Россией управлять не может.
novyrusich 13 октября 2018 | 12:19
Нечистая сила орудует в Роскосмосе.
И пришла она в него вместе с Рогозиным. Не иначе. Куда он не придет, все разваливается. Только батут действует
, который его в разные места забрасывает.
Так что остается ждать пилотируемых кораблей Маска, осталось с полгода.
Американцы контракт с Роскосмосом на доставку своих астронавтов на МКС уже не продлили.
alex_d 13 октября 2018 | 12:28
novyrusich: "остается ждать пилотируемых кораблей Маска, осталось с полгода."
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полгода до очередного переноса?
сколько там уже с последнего пилотируемого полета американцев времени прошло, не напомните? 5? 6? больше? сколько раз по полгода мы уже ждем?
askol2016 13 октября 2018 | 12:20
Консервировать будут после следующего запуска (с гибелью экипажа)
alex_d 13 октября 2018 | 12:23
askol2016: а чё так? после неудачи россии МЕЖДУНАРОДНУЮ станцию консервировать.
чё, кроме отсталой россии, у которой "всё падает", больше никто на мкс не могёт?!
как так то????!!!