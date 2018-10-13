В Роскосмосе опровергли информацию о возможной консервации МКС

Там также сообщили, что следующий запуск ракеты-носителя «Союз» может состояться уже в этом году.

Госкомиссия не создавала никакой группы по вопросам консервации МКС. Этот вопрос не рассматривается, — подчеркнули в Роскосмосе. Ранее о том, что такой вариант возможен сообщил источник агентства РИА в ракетно-космической отрасли.

Сценарий перевода Международной космической станции в беспилотный режим начали обсуждать после того, как два дня назад на ракете-носителе «Союз» произошла авария, и корабль, который должен был доставить новых членов экипажа на МКС, не смог выйти на орбиту. Вслед за этим в «Роскосмосе» сообщили, что теоретически консервация станции возможна, но такой вариант нежелателен, и в госкорпорации сделают все, чтобы этого избежать.

В «Роскосмосе» отметили, что пока по плану запуск следующего экипажа намечен декабрь, но состоится ли он, зависит от того, что удастся выяснить комиссии, которая и расследует причины аварии.

Другая нештатная ситуация с «Союзом» произошла в конце августа. Тогда в обшивке пилотируемого корабля, пристыкованного к МКС, обнаружили просверленное отверстие, из-за которого на станции упало давление.