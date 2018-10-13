Иностранные компании резко сократили инвестиции в экономику России. Эксперты говорят о рекордном падении.

Минус шесть миллиардов долларов – и это только за третий квартал. Такого не было в стране с середины 90-х, пишет РБК. По словам специалистов из Высшей школы экономики, из-за санкций американские инвесторы должны избавиться от акций и долговых инструментов компаний En+, Rusal и группы ГАЗ Олега Дерипаски.

Ранее источником большинства прямых иностранных инвестиций в России были офшоры, куда деньги попадали из России, говорят эксперты. А теперь из-за санкций оффшорный капитал возвращается в страну. Кроме того, власти активно подталкивают компании регистрироваться во внутренних офшорах.

Еще одна причина сокращения инвестиций заключается в том, что иностранцы активно продавали облигации федерального займа все из-за тех же возможный американских санкций в отношении российского госдолга.

Ранее российские власти неоднократно выражали уверенность, что Россия справится с влиянием западных санкций.