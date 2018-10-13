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12:00, 13 октября 2018

Иностранные компании резко сократили инвестиции в экономику России

Иностранные компании резко сократили инвестиции в экономику России. Эксперты говорят о рекордном падении.

Минус шесть миллиардов долларов – и это только за третий квартал. Такого не было в стране с середины 90-х, пишет РБК. По словам специалистов из Высшей школы экономики, из-за санкций американские инвесторы должны избавиться от акций и долговых инструментов компаний En+, Rusal и группы ГАЗ Олега Дерипаски.

Ранее источником большинства прямых иностранных инвестиций в России были офшоры, куда деньги попадали из России, говорят эксперты. А теперь из-за санкций оффшорный капитал возвращается в страну. Кроме того, власти активно подталкивают компании регистрироваться во внутренних офшорах.

Еще одна причина сокращения инвестиций заключается в том, что иностранцы активно продавали облигации федерального займа все из-за тех же возможный американских санкций в отношении российского госдолга.

Ранее российские власти неоднократно выражали уверенность, что Россия справится с влиянием западных санкций.

Комментарии

22

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mikhail_spb_ 13 октября 2018 | 12:07


"Такого не было с середины 90-х" и вот опять!
Что ж, пройдёмся по второму кругу!

novyrusich 13 октября 2018 | 12:12

mikhail_spb_:
А нам все равно, а нам все равно
.............
В самый жуткий час мы волшебную курим трын-траву!!!

Так припевают российские власти и при этом приплясывают, потому что под ногами уже угли.
Припекать начинает крепко.

edyatel 13 октября 2018 | 12:20

mikhail_spb_: А чем это плохо для нас?
Инвести́ции (англ. Investments) — размещение капитала с целью получения прибыли.

Ведь это не наша прибыль,
может быть и хорошо, что вложение в экономику будет только российским.
Мы и так уже продали пол страны....

Унижают страну, избивают,
Как последнюю тварь раздевают,
Как последнюю сволочь шельмуют
И бессовестно телом торгуют...

Всё готовы продать сутенёры,
Слава рынку свободной продажи!
Вы, политики, чьи волонтеры,
Коль страною торгуете даже.

Неужели она заслужила
Беспримерную подлость сыновью,
Неужели она вас растила
Для торговли и плотью и кровью...

Не заменят все формы уюта
Материнской любви и приятья,
А продавших её за валюту
Ожидает расплата проклятья!

efilika 13 октября 2018 | 12:28

mikhail_spb_: mikhail_spb_: тогда можно было пробовать вложить, риски были, но не такого системного характера - власть РФ. Ни цента не стоят наши гарантии.

udarnik62 13 октября 2018 | 12:07

Глупости какие.
Наш народ не запугать.
Картошка уродилась, закрома полны, до весны протянем, а там травка пойдет - источник витаминов.
Лишь бы не было войны !

nitinol 13 октября 2018 | 12:33

udarnik62: Про крапиву-кормилицу забыли... Нехорошо!

edyatel 13 октября 2018 | 12:43

udarnik62: Напомнили стихи моего брата написанные ещё при проклятом либералами СССР

За сигаретой, при еде,
Скользя лениво по столбцам,
Мы привыкаем к той беде
В которой корчится Вьетнам.

Рыгнув, Америку ругнув,
Мы сытой тяжести полны,
Идем стремительно ко дну
Забот и бед большой страны.

Кричим: "Хрусталь растёт в цене!"
Судачим: "Блат расцвёл кругом..."
Звоним: "Устрой-ка , братец, мне..."
Мычим: "Достал...Зайди потом"

А мне плевать, что мяса нет,
Что мы чего-то лишены,
И что какой-то диссидент
Рванул от нас, задрав штаны!

Я не глухой и не слепой,
И не восторжен без причин.
Мне чужд и с маслом перебой,
И сверху спущенный почин,

Чужд потребительский расчёт,
Которым мы заражены.
Всё - поправимо, Всё пройдёт!
Вот только б не было войны...

Я был контужен той войной,
Ещё не будучи зачат,
Когда отца взрывной волной
Швырнуло прямо в медсанбат.

И пусть плутует демагог,
Крича про трудности страны!
Я всё ему простить бы смог,
Вот только б не было войны!
1979 год

kablukov 13 октября 2018 | 12:08

Тут Петя Толстой недавно сказал в телевизоре, что президент спокойно реагирует на санкции. Конечно, пенсию у миллионов, в том числе и у меня, отнял ирод и сидит спокойно реагирует, чтоб ему пусто было!

kottigr1 13 октября 2018 | 12:09

"Динамо" уже бежит.. ?

equus 13 октября 2018 | 12:31

kottigr1:
Впереди всех!..
А вот у "Трудовых резервов" шансы на успех близки к нулю...

nitinol 13 октября 2018 | 12:35

kottigr1: Бегут только "Трудовые резервы" и то из страны...

spbdweller 13 октября 2018 | 12:14

. А теперь из-за санкций оффшорный капитал возвращается в страну
------------------
Точно как Путин хотел.

spbdweller 13 октября 2018 | 12:17

spbdweller: Вот заставь дурака богу молиться...

zibex 13 октября 2018 | 12:14

Ранее российские власти неоднократно выражали уверенность, что Россия справится с влиянием западных санкций
_______
Коротышка выражал, а все за ним повторяяли

piter_ug 13 октября 2018 | 12:16

//Россия справится с влиянием западных санкций.//

Но станет по сути Северной Кореей.

ed10075 13 октября 2018 | 12:16

Ещё одно достижение, нанизанное на золотой со стразами штык Клептократии.

(комментарий скрыт)

estamp 13 октября 2018 | 12:27

Ха!
Во-первых, так западные компании "сократили" или "должны избавиться от акцмй"?
Во-вторых, если российские деньги будут вкладываться не через офшоры, а напрямую, ое конечно перестанут считаться "иностранными инвестициями", но не пох ли?

askol2016 13 октября 2018 | 12:28

Кому охота стать Буратиной, который зарыл свои денежки на Поле Чудес?

equus 13 октября 2018 | 12:28

Обязательно справится!.. В смысле, обойдётся и без иностранного капитала.
Только какой будет цена этой победы для миллионов простых россиян..??

snikkersnepper 13 октября 2018 | 12:30

Тот случай, когда даже ПОЧТИ правильная передача новости ЭМ не спасла форум от выброса горячечного хомячиного бреда. Редкая птица долетит до середины Днепра, редкий хомячок прочитает новость дальше заголовка, еще более редкий - поймет, что именно там написано.

zollendorf 13 октября 2018 | 12:35

А до сих пор еще находились такие тупые, что вкладывали свои деньги в Россию?

kessara 13 октября 2018 | 12:44

очередное вставание с колен

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