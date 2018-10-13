Митрополит Иларион: Русская православная церковь будет вынуждена разорвать связи с Константинопольским патриархатом

Русская православная церковь будет вынуждена разорвать связи с Константинопольским патриархатом. Об этом сказал представитель РПЦ митрополит Иларион. По его словам, церковь не может принять шаги Синода к предоставлению автокефалии Украине.

Иларион добавил, что РПЦ будет вынуждена принять меры в связи с решением Синода Константинопольского патриархата, который на этой неделе снял анафему с глав двух неканонических церквей и отменил трёхсотлетний указ о передаче Киева Московскому патриархату.