Z Архив новостей новости
5 48 6 2882
12:00, 13 октября 2018

Митрополит Иларион: Русская православная церковь будет вынуждена разорвать связи с Константинопольским патриархатом

Русская православная церковь будет вынуждена разорвать связи с Константинопольским патриархатом. Об этом сказал представитель РПЦ митрополит Иларион. По его словам, церковь не может принять шаги Синода к предоставлению автокефалии Украине.

Иларион добавил, что РПЦ будет вынуждена принять меры в связи с решением Синода Константинопольского патриархата, который на этой неделе снял анафему с глав двух неканонических церквей и отменил трёхсотлетний указ о передаче Киева Московскому патриархату.

Комментарии

48

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

kryimzdick 13 октября 2018 | 12:02

Звездуйте в раскол, анафемы

kottigr1 13 октября 2018 | 12:04

kryimzdick:
РПЦ хочет стать сектантами...

danko1 13 октября 2018 | 12:08

kottigr1: Судя по тому, что Путин вчера ночью провел совещание СБ по этому поводу, заявление это согласовано с Кремлем и теперь нужно ждать Украине провокаторов под видом прихожан.

serge_moro 13 октября 2018 | 12:09

danko1: ЛЕД ТРОНУЛСЯ. Крыша кремлевская поехала. РПЦ часть преступной группировки Озеро. Патриарх Кирилл ,который в народе Гундяй-негодяй стал первым попом-миллиардером в мире.Гундяй служит не церкви и конечно же не учениям Христа. Он служит Путину и его мафиозному режиму. Гундяй-преступник.Он предал своих верующих,как предал Путин свой народ. Время скоро расставит все на свои места

vikwlad 13 октября 2018 | 12:34

serge_moro:
Патриарху Варфоломею неплохо бы подумать об усилении своей охраны. Кремль может и киллеров прислать. Вовану терять уже нечего. Он берегов уже не видит.

kryimzdick 13 октября 2018 | 12:16

danko1: Слава Богу, в Украине не та полиция, что была 4 года назад и не те граждане уже. Более бдительные, более грамотные.

Давно уже ходили русскоязычные поговорки на тему, что не надо связываться с хохлами и евреями. А тут - комбо, тут и смерть кощеева

parasuk_ 13 октября 2018 | 12:32

kryimzdick: Граждане там такие же. Пока они заливают зенки по поводу возможной автокефалии, им подняли тарифы по требованию мвф. При этом они продолжают считать свою окраину независимым государством. Нет, кастрюльки ничуть не поумнели :)

kadetkl 13 октября 2018 | 12:27

danko1: И без Кремля православные со всего мира на защиту встанут. Мусульмане безобидными покажутся.

danko1 13 октября 2018 | 12:33

kadetkl: На защиту чего должны встать православные? Гундяевского бабла?
Бог един и православным не имеет значения в каком храме молиться.
Католики вообще не делают отличия между собой и православными. Даже религию менять не надо, чтобы обряды совершать православным в католической церкви.
А Христос вообще призывал молиться в Духе, а не в храме.
И почему маленькая Беларусь имеет свою независимую церковь, а Украине нельзя.
Почему Украина должна оккупантам подчиняться?

zibex 13 октября 2018 | 12:10

kottigr1: они и так сектанты - самосвяты, никто им Томоса об автокефалии не давал!

eniro 13 октября 2018 | 12:13

kottigr1: kryimzdick:
Последние новости

11:51 Аваков предупредил руководителей Киевского и Московского патриархатов о недопустимости провокаций
11:13 18-летняя Даяна Ястремская – в финале турнира в Гонконге!
11:03 Интенсивность взрывов уменьшилась: что сейчас происходит на складах под Ичней
10:26 За фигуранта "дела Мартыненко" назначили залог в 2,5 млн гривен
10:06 Туристическая афера: десятки киевлян приобрели дорогие туры, но так никуда и не улетели
9:54 Олег Винник впервые показал родной дом и семью
9:52 Порошенко — митрополиту Макарию: "Мы движемся в очень правильном направлении"
9:18 Свитолина в матче, растянувшемся на два дня, впервые в карьере уступила китаянке Ван Цян
9:09 Хакеры украли данные 30 тысяч сотрудников Пентагона
9:05 Украинцы завоевали еще четыре медали на Юношеских олимпийских играх

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ >>
Украина
Москва наступила на "польские грабли": в РПЦ прокомментировали решение Синода
5:50 — 15 сентября 2018 971
Томос
Инф. «ФАКТОВ»

Решение Синода о прекращении молитвенного общения с Константинопольсокй церковью вызвало неоднозначное решение в самой российской церкви. Об этом написал в своем блоге диакон РПЦ Андрей Кураев.

«Ура, мы теперь сами раскольники! "

eniro 13 октября 2018 | 12:19

eniro:... хм... Прощения просим...

snamor 13 октября 2018 | 12:29

eniro: Американцы подтолкнули Константинопольского патриарха объявить Украину своей вотчиной. Когда будет автокефалия (независимость) УПЦ, ещё не исзвестно. И будет ли. Но пока, юридически Константинополь заявил свои права на украинских прихожан.

Как то, даже и не удивительно. Обычный украинский бизнес - присягать то вашим, то нашим. Только ничего хорошего, кроме войны всех против всех, эта политика никогда Украине не давала. Будет много крови.

nina51 13 октября 2018 | 12:32

eniro: Кураев обиженный, его путь в никуда )))

danko1 13 октября 2018 | 12:06

kryimzdick: И кому станет хуже от этого разрыва?
ГундяевскаЯ РПЦ настолько там всеми церквями разных стран презираема, что только вздохнут с облегчением.
А после такого ухода и зарубежная церковь ускорит свой выход из презираемой РПЦ, где давно забыли о Боге и служат Кремлю, где попы заняты личным обогащением и очень агрессивны, забыв об Учении.

kadetkl 13 октября 2018 | 12:23

kryimzdick: История рассудит, а вот то, что религиозные войны начнутся на Украине, к бабке не ходи. Сколько в Киеве убеждённых православных? В итоге евреи могут попутно отхватить. Дурак Порошенко, такими вещами не играют.

mikhail_spb_ 13 октября 2018 | 12:04


Как бы ни бесились и не плевались лубянские попы, их влияние будет уменьшаться, а кормовая база сокращаться.

novyrusich 13 октября 2018 | 12:05

Истерика РПЦ как-то не впечатляет.
Впрочем, что она может? Только бессильно грозить.
Собака лает, а караван идет.
Так говорит русская народная пословица.

ngilmutdinov 13 октября 2018 | 12:33

novyrusich: Опять-таки не русская, а восточная.

mmm_333 13 октября 2018 | 12:05

А причем тут церковь и ряженые КГБешники, которым только карман набить? Пшли вон!

zibex 13 октября 2018 | 12:06

А никакой связи и нет! РПЦ МП - это самосвяты, никто этим сектантам не давал томоса об автокефалии!

nina51 13 октября 2018 | 12:10

Сколько хохлофилов на Эхе ))) Чемодан, вокзал, Жмеринка

kottigr1 13 октября 2018 | 12:13

nina51: Не проще отправить небольшое количество предателей России, вместе с их божеством - Путиным в их рай в виде трудовых лагерей Северной Кореи ? Российский народ итак вас уже презирает..

nina51 13 октября 2018 | 12:17

kottigr1: чудик, и ты веришь, что все данные на тебя уже не в ФСБ ? ))) все лидеры рейтинга Эха на заметке )))

kottigr1 13 октября 2018 | 12:20

nina51: Вас это наверняка удивит, но данные на меня и даже на Вас у ФСБ находятся с самого момента рождения.. Ещё они есть в паспортном столе, МВД, ФНС, ПФР и ещё в уйме мест.. Вам это жить мешает ?

nina51 13 октября 2018 | 12:27

kottigr1: ты уж определись - чекистская власть или тебе жить никто не мешает )))

kottigr1 13 октября 2018 | 12:32

nina51: Сформулируйте Вашу мысль четче.. Вы пытаетесь сравнить кислое с фиолетовым ?

nina51 13 октября 2018 | 12:35

kottigr1: мысль моя четкая, лишать гражданства таких как ты и отправлять в страну, где Вам лучше жить )))

kottigr1 13 октября 2018 | 12:42

nina51: Так и мною вполне определенно было высказано предложение отправить небольшое количество предателей России, вместе с их божеством - Путиным в их рай в виде трудовых лагерей Северной Кореи.. Российский народ итак вас уже презирает..

mark60n 13 октября 2018 | 12:23

kottigr1: Вы были в Северной Корее?У вас есть друзья или знакомые из Северной Кореи.Или в Северной Корее есть свободный доступ в интернет?

dzeniss 13 октября 2018 | 12:21

nina51: Эх, "чудо бахатыр"... ни одного русского слова в т.н. "русском" языке. Вы уже давно в "жмеринке". )))))

(комментарий скрыт)

timbuktu 13 октября 2018 | 12:10

уверен,что московский патриархат совершенно не возражал бы,если бы в его подчинение перешли все православные церкви мира

(комментарий скрыт)

piter_ug 13 октября 2018 | 12:10

А кто вы есть без Константинополя?
Филиал кремлядских.

nina51 13 октября 2018 | 12:13

piter_ug: без Стамбульских никуда это да ))) тебя из Киева приедут отпевать

piter_ug 13 октября 2018 | 12:29

nina51: // без Стамбульских никуда это да ))) тебя из Киева приедут отпевать//
Отпевание гэбнотой на том свете не защитывается.

nina51 13 октября 2018 | 12:40

piter_ug: да куда ты денешься )))

alena01 13 октября 2018 | 12:11

Ага...
Разорвать...
При этом рясы превращаются... Рясы превращаются...
В оригинальные балахоны...
А РПЦ - в "Общественную организацию в соответствии с законами РФ"...

За что не возьменся гэбуха - все превращается в говно...
Даже забитый шибздик из питерской подворотни...

ivar1964 13 октября 2018 | 12:11

Если припомнить, каким способом Московское государство получило автокефалию, то можно было бы поднять вопрос о каноничности РПЦ.

zibex 13 октября 2018 | 12:17

ivar1964: В Константинопольском патриархате сообщили, что Русская православная церковь никогда не получала от Вселенского патриархата Томос об автокефалии
Об этом сообщил представитель Константинопольского патриархата, архиепископ Тельмисский Иов.
«Интересно подчеркнуть, что никогда не было дарования Православной Церкви в России Томоса об автокефалии! В 1589-1590 годах Вселенский Патриарх Иеремия просто нормализовал ситуацию, подняв эту кафедру на патриаршее достоинство, при том, что было разрешено Московском архиерею называться «патриархом», при условии, что он должен был поминать патриарха Вселенского и считать его «как своего главу и первого», как сказано в грамоте», — отметил он.
Священнослужитель подчеркнул, что автокефалия РПЦ была самопровозглашенной: митрополита Иону избрали в 1448 году в Москве без разрешения Константинополя. В Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей одной фразой осадил главу российской церкви Кирилла
Вселенский патриарх свт. Варфоломей на встрече с патриархом московским Кириллом, где было объявлено решение о предоставлении Украине Томоса, обращался к московскому священнику исключительно «Ваше Блаженство», чем показывал собственное старшинство.

nina51 13 октября 2018 | 12:22

zibex: варфаломейка постаршенству будет жарится на самой большой сковороде )))

spbdweller 13 октября 2018 | 12:12

Русская православная церковь будет вынуждена разорвать связи с Константинопольским патриархатом
---------------------
И тогда одна маленькая, но очень гордая птичка сказала: Лично я полечу прямо на солнце.

dzeniss 13 октября 2018 | 12:24

spbdweller: И три пера ей в задницу, чтобы светили лучше... ))))

bazilgu 13 октября 2018 | 12:13

Вот мне совершенно наплевать что сказал один поп о другом попе. Пусть хоть сожрут друг друга. Пусть только в мою жизнь не лезут.

(комментарий скрыт)

askol2016 13 октября 2018 | 12:13

Даже в церковном мире гэбистскую путинскую заразу изолируют от цивилизации

dzeniss 13 октября 2018 | 12:14

И вот вопрос: кому от этого станет хуже?!.. ))))

scholastic 13 октября 2018 | 12:25

Ну, теперь всё пойдёт побыстрее: тов.Сталина объявят новым святым, космос запретят (да и летать уже не на чем), Домострой, все дела. Зато своё, как говорится, не пахнет. Вдохнём 17 век полной грудью.

ly4_sveta 13 октября 2018 | 12:46

Да разрывайте. Кому вы нужны? Вы уже со всем миром
пересра****. От вас шарахаются все здоровые и цивилизованные
люди, как от прокаженных.
А по идее Москва должна принадлежать Киевскому Патриархату!
Киевская Русь, Киевский князь Владимир, Москва, в то время, на
обочине или ее, вообще, ещё не было, как столицы и великого города.
Видно и в 1600-ые годы местные «напёрсточники» провернули какую-то аферу.

apels 13 октября 2018 | 12:46

В принципе распад православия вполне прогрессивная идея :) РПЦ это понимают?

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Сон разума рождает чудовищ? Массированную информационную кампанию Запада против России иначе как параноидальным и истеричным психозом не назовёшь. Причём хроническим…

5 96 6 6615 12.10
Kрф, запад, политика, мнения
Интервью 2018

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский председатель полит. комитета партии «Яблоко»

2990380

5 89 6 7187 12.10
#слушать 49:10 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Проект бюджета на 2019 г. Развитие и 100% выполнение социальных обязательств Москва стягивает ресурсы со всей страны? Наоборот, мы делимся своими ресурсами с другими регионами России…

5 82 6 7794 10.10
Kмосква, бюджет, общество, мнения
Голосование
Ваше отношение к украинцам за последнее время…
5 224 6 22409 10.10
Голосование
Для вас присутствие российских военных на территории иностранного государства — это:
5 89 6 9145 10.10
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

ФК «Ахмат» готов при любом исходе уголовного дела трудоустроить Кокорина и Мамаева в команде Они защищали честь России на футбольном поле! Ну была звездная болезнь. С кем не бывает. Есть два пути развития ситуации. От того, какой мы выберем, зависит судьба людей!..

5 129 6 14107 12.10
Kобщество, футбол, скандалы, мнения
Блоги

Владимир Познер журналист

О том, чем похожи Россия и США С другой стороны, попробуйте вы найти в американских СМИ, но только в главных, разумеется, что-нибудь позитивное о России. Я пробовал и не нашел…

5 220 6 25753 09.10
Kполитика, общество, сша, рф, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

В честь Дня Рождения Владимира Путина в Грозном установили самый высокий флагшток в России Этот день и событие вошли в Книгу Рекордов…

5 101 6 12367 07.10
Kобщество, путин, день рождения, чечня, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт, преподаватель литературы

Мы сегодня живем в третьем акте Шварца, когда уже нет веры в то, что чудо может произойти…

5 77 6 9668 12.10
#слушать 01:45:11 8читать ;смотреть $скачать 24.1 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 2 Русские евреи-солдаты сражались в рядах вооруженных сил России, а их родственников выселяли из западных губерний, говоря о том, что они, на самом деле, прогермански настроены…

5 68 6 8788 08.10
8читать ;смотреть
Kистория, видео, национальности, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Россия в спасении не нуждается Не сомневаюсь, что записные русофобы в ПАСЕ попытаются выдать это за свою победу. Только над кем и над чем?..

5 230 6 30036 10.10
Kпасе, рф, государство, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Спасибо судьбе, что у России он есть Нам не всегда везло на лидеров…

5 357 6 48618 07.10
Kпутин, день рождения, власть, мнения
Блоги

МИД РФ: Эти западные усилия вызывают у нас серьезную озабоченность Кампания по демонизации России и выдвигаемые в наш адрес обвинения в кибератаках призваны отвести внимание западного общественного мнения от собственных усилий США и их союзников по наращиванию киберпотенциалов…

5 84 6 11925 08.10
Kполитика, нидерланды, сша, мид, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

+ Мы верили в непобедимого Хабиба Мы верили в непобедимого Хабиба Противник понял, что Хабиб гениальный художник, способный превратить его лицо в картину, расписанную красной масляной краской…

5 107 6 15460 07.10
8читать ;смотреть
Kспорт, политика, события
Блоги

Говорим по-татарски блог передачи

Лошадь Слово «лошадь» прошло в русский язык из мишарского диалекта татарского языка в том же значении…

5 37 6 5466 08.10
Kязыки, передачи, образование, события
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Не надо трогать английских бомжей. Тест на Скрипалей Если Главу так громко наследившего ведомства в течении года не уволят, то это будет подтверждение того, что это был провал. Почему? Путин никогда не идёт на поводу у обстоятельств и на внешнее давление…

5 171 6 59149 06.10
Kпутин, рф, великобритания, шпионаж, политика, мнения

Популярное за неделю

Новости

Американская разведка считает, что Россия столкнулась с трудностями при создании гиперзвукового оружия Речь идет о ракетах дальнего радиуса действия…

5 27 6 7644
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
На медийном поле Петрова и Боширова сменила другая парочка идиотов. Есть теперь Кокорин и Мамаев, которые не умеют пользоваться стулом, потому что чиновник ушел живым. Хотя виноват был лишь тем, что смахивал на китайца…

5 63 6 139857 10.10
#слушать 52:26 8читать ;смотреть $скачать 12.0 МБ
Голосование
Ваше отношение к украинцам за последнее время…
5 224 6 22409 10.10
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Обвал Паника верхушки хорошо видна по запущенным слухам о конституционной реформе. Это говорит о том, что там отчаянно пытаются найти способ для того, чтобы сохранить себя во власти…

5 287 6 360973 09.10
Kполитика, власть, общество, рф, события
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Как живут главы госкорпораций Как живут главы госкорпораций У Сечина логика такая: «я носил за Путиным портфель, я был его секретарем, мне полагаются миллиарды рублей». Все. С какой стати Сечину в чем-то себе отказывать?...

5 260 6 171529 11.10
8читать ;смотреть
Kнедвижимость, общество, чиновники, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7331728
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт, преподаватель литературы

6 3699825

Сегодня в эфире