Митрополит Иларион: Русская православная церковь будет вынуждена разорвать связи с Константинопольским патриархатом
Русская православная церковь будет вынуждена разорвать связи с Константинопольским патриархатом. Об этом сказал представитель РПЦ митрополит Иларион. По его словам, церковь не может принять шаги Синода к предоставлению автокефалии Украине.
Иларион добавил, что РПЦ будет вынуждена принять меры в связи с решением Синода Константинопольского патриархата, который на этой неделе снял анафему с глав двух неканонических церквей и отменил трёхсотлетний указ о передаче Киева Московскому патриархату.
Комментарии48
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kryimzdick 13 октября 2018 | 12:02
Звездуйте в раскол, анафемы
kottigr1 13 октября 2018 | 12:04
kryimzdick:
РПЦ хочет стать сектантами...
danko1 13 октября 2018 | 12:08
kottigr1: Судя по тому, что Путин вчера ночью провел совещание СБ по этому поводу, заявление это согласовано с Кремлем и теперь нужно ждать Украине провокаторов под видом прихожан.
serge_moro 13 октября 2018 | 12:09
danko1: ЛЕД ТРОНУЛСЯ. Крыша кремлевская поехала. РПЦ часть преступной группировки Озеро. Патриарх Кирилл ,который в народе Гундяй-негодяй стал первым попом-миллиардером в мире.Гундяй служит не церкви и конечно же не учениям Христа. Он служит Путину и его мафиозному режиму. Гундяй-преступник.Он предал своих верующих,как предал Путин свой народ. Время скоро расставит все на свои места
vikwlad 13 октября 2018 | 12:34
serge_moro:
Патриарху Варфоломею неплохо бы подумать об усилении своей охраны. Кремль может и киллеров прислать. Вовану терять уже нечего. Он берегов уже не видит.
kryimzdick 13 октября 2018 | 12:16
danko1: Слава Богу, в Украине не та полиция, что была 4 года назад и не те граждане уже. Более бдительные, более грамотные.
Давно уже ходили русскоязычные поговорки на тему, что не надо связываться с хохлами и евреями. А тут - комбо, тут и смерть кощеева
parasuk_ 13 октября 2018 | 12:32
kryimzdick: Граждане там такие же. Пока они заливают зенки по поводу возможной автокефалии, им подняли тарифы по требованию мвф. При этом они продолжают считать свою окраину независимым государством. Нет, кастрюльки ничуть не поумнели :)
kadetkl 13 октября 2018 | 12:27
danko1: И без Кремля православные со всего мира на защиту встанут. Мусульмане безобидными покажутся.
danko1 13 октября 2018 | 12:33
kadetkl: На защиту чего должны встать православные? Гундяевского бабла?
Бог един и православным не имеет значения в каком храме молиться.
Католики вообще не делают отличия между собой и православными. Даже религию менять не надо, чтобы обряды совершать православным в католической церкви.
А Христос вообще призывал молиться в Духе, а не в храме.
И почему маленькая Беларусь имеет свою независимую церковь, а Украине нельзя.
Почему Украина должна оккупантам подчиняться?
zibex 13 октября 2018 | 12:10
kottigr1: они и так сектанты - самосвяты, никто им Томоса об автокефалии не давал!
eniro 13 октября 2018 | 12:13
kottigr1: kryimzdick:
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5:50 — 15 сентября 2018 971
Томос
Инф. «ФАКТОВ»
Решение Синода о прекращении молитвенного общения с Константинопольсокй церковью вызвало неоднозначное решение в самой российской церкви. Об этом написал в своем блоге диакон РПЦ Андрей Кураев.
«Ура, мы теперь сами раскольники! "
eniro 13 октября 2018 | 12:19
eniro:... хм... Прощения просим...
snamor 13 октября 2018 | 12:29
eniro: Американцы подтолкнули Константинопольского патриарха объявить Украину своей вотчиной. Когда будет автокефалия (независимость) УПЦ, ещё не исзвестно. И будет ли. Но пока, юридически Константинополь заявил свои права на украинских прихожан.
Как то, даже и не удивительно. Обычный украинский бизнес - присягать то вашим, то нашим. Только ничего хорошего, кроме войны всех против всех, эта политика никогда Украине не давала. Будет много крови.
nina51 13 октября 2018 | 12:32
eniro: Кураев обиженный, его путь в никуда )))
danko1 13 октября 2018 | 12:06
kryimzdick: И кому станет хуже от этого разрыва?
ГундяевскаЯ РПЦ настолько там всеми церквями разных стран презираема, что только вздохнут с облегчением.
А после такого ухода и зарубежная церковь ускорит свой выход из презираемой РПЦ, где давно забыли о Боге и служат Кремлю, где попы заняты личным обогащением и очень агрессивны, забыв об Учении.
kadetkl 13 октября 2018 | 12:23
kryimzdick: История рассудит, а вот то, что религиозные войны начнутся на Украине, к бабке не ходи. Сколько в Киеве убеждённых православных? В итоге евреи могут попутно отхватить. Дурак Порошенко, такими вещами не играют.
mikhail_spb_ 13 октября 2018 | 12:04
Как бы ни бесились и не плевались лубянские попы, их влияние будет уменьшаться, а кормовая база сокращаться.
novyrusich 13 октября 2018 | 12:05
Истерика РПЦ как-то не впечатляет.
Впрочем, что она может? Только бессильно грозить.
Собака лает, а караван идет.
Так говорит русская народная пословица.
ngilmutdinov 13 октября 2018 | 12:33
novyrusich: Опять-таки не русская, а восточная.
mmm_333 13 октября 2018 | 12:05
А причем тут церковь и ряженые КГБешники, которым только карман набить? Пшли вон!
zibex 13 октября 2018 | 12:06
А никакой связи и нет! РПЦ МП - это самосвяты, никто этим сектантам не давал томоса об автокефалии!
nina51 13 октября 2018 | 12:10
Сколько хохлофилов на Эхе ))) Чемодан, вокзал, Жмеринка
kottigr1 13 октября 2018 | 12:13
nina51: Не проще отправить небольшое количество предателей России, вместе с их божеством - Путиным в их рай в виде трудовых лагерей Северной Кореи ? Российский народ итак вас уже презирает..
nina51 13 октября 2018 | 12:17
kottigr1: чудик, и ты веришь, что все данные на тебя уже не в ФСБ ? ))) все лидеры рейтинга Эха на заметке )))
kottigr1 13 октября 2018 | 12:20
nina51: Вас это наверняка удивит, но данные на меня и даже на Вас у ФСБ находятся с самого момента рождения.. Ещё они есть в паспортном столе, МВД, ФНС, ПФР и ещё в уйме мест.. Вам это жить мешает ?
nina51 13 октября 2018 | 12:27
kottigr1: ты уж определись - чекистская власть или тебе жить никто не мешает )))
kottigr1 13 октября 2018 | 12:32
nina51: Сформулируйте Вашу мысль четче.. Вы пытаетесь сравнить кислое с фиолетовым ?
nina51 13 октября 2018 | 12:35
kottigr1: мысль моя четкая, лишать гражданства таких как ты и отправлять в страну, где Вам лучше жить )))
kottigr1 13 октября 2018 | 12:42
nina51: Так и мною вполне определенно было высказано предложение отправить небольшое количество предателей России, вместе с их божеством - Путиным в их рай в виде трудовых лагерей Северной Кореи.. Российский народ итак вас уже презирает..
mark60n 13 октября 2018 | 12:23
kottigr1: Вы были в Северной Корее?У вас есть друзья или знакомые из Северной Кореи.Или в Северной Корее есть свободный доступ в интернет?
dzeniss 13 октября 2018 | 12:21
nina51: Эх, "чудо бахатыр"... ни одного русского слова в т.н. "русском" языке. Вы уже давно в "жмеринке". )))))
timbuktu 13 октября 2018 | 12:10
уверен,что московский патриархат совершенно не возражал бы,если бы в его подчинение перешли все православные церкви мира
piter_ug 13 октября 2018 | 12:10
А кто вы есть без Константинополя?
Филиал кремлядских.
nina51 13 октября 2018 | 12:13
piter_ug: без Стамбульских никуда это да ))) тебя из Киева приедут отпевать
piter_ug 13 октября 2018 | 12:29
nina51: // без Стамбульских никуда это да ))) тебя из Киева приедут отпевать//
Отпевание гэбнотой на том свете не защитывается.
nina51 13 октября 2018 | 12:40
piter_ug: да куда ты денешься )))
alena01 13 октября 2018 | 12:11
Ага...
Разорвать...
При этом рясы превращаются... Рясы превращаются...
В оригинальные балахоны...
А РПЦ - в "Общественную организацию в соответствии с законами РФ"...
За что не возьменся гэбуха - все превращается в говно...
Даже забитый шибздик из питерской подворотни...
ivar1964 13 октября 2018 | 12:11
Если припомнить, каким способом Московское государство получило автокефалию, то можно было бы поднять вопрос о каноничности РПЦ.
zibex 13 октября 2018 | 12:17
ivar1964: В Константинопольском патриархате сообщили, что Русская православная церковь никогда не получала от Вселенского патриархата Томос об автокефалии
Об этом сообщил представитель Константинопольского патриархата, архиепископ Тельмисский Иов.
«Интересно подчеркнуть, что никогда не было дарования Православной Церкви в России Томоса об автокефалии! В 1589-1590 годах Вселенский Патриарх Иеремия просто нормализовал ситуацию, подняв эту кафедру на патриаршее достоинство, при том, что было разрешено Московском архиерею называться «патриархом», при условии, что он должен был поминать патриарха Вселенского и считать его «как своего главу и первого», как сказано в грамоте», — отметил он.
Священнослужитель подчеркнул, что автокефалия РПЦ была самопровозглашенной: митрополита Иону избрали в 1448 году в Москве без разрешения Константинополя. В Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей одной фразой осадил главу российской церкви Кирилла
Вселенский патриарх свт. Варфоломей на встрече с патриархом московским Кириллом, где было объявлено решение о предоставлении Украине Томоса, обращался к московскому священнику исключительно «Ваше Блаженство», чем показывал собственное старшинство.
nina51 13 октября 2018 | 12:22
zibex: варфаломейка постаршенству будет жарится на самой большой сковороде )))
spbdweller 13 октября 2018 | 12:12
Русская православная церковь будет вынуждена разорвать связи с Константинопольским патриархатом
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И тогда одна маленькая, но очень гордая птичка сказала: Лично я полечу прямо на солнце.
dzeniss 13 октября 2018 | 12:24
spbdweller: И три пера ей в задницу, чтобы светили лучше... ))))
bazilgu 13 октября 2018 | 12:13
Вот мне совершенно наплевать что сказал один поп о другом попе. Пусть хоть сожрут друг друга. Пусть только в мою жизнь не лезут.
askol2016 13 октября 2018 | 12:13
Даже в церковном мире гэбистскую путинскую заразу изолируют от цивилизации
dzeniss 13 октября 2018 | 12:14
И вот вопрос: кому от этого станет хуже?!.. ))))
scholastic 13 октября 2018 | 12:25
Ну, теперь всё пойдёт побыстрее: тов.Сталина объявят новым святым, космос запретят (да и летать уже не на чем), Домострой, все дела. Зато своё, как говорится, не пахнет. Вдохнём 17 век полной грудью.
ly4_sveta 13 октября 2018 | 12:46
Да разрывайте. Кому вы нужны? Вы уже со всем миром
пересра****. От вас шарахаются все здоровые и цивилизованные
люди, как от прокаженных.
А по идее Москва должна принадлежать Киевскому Патриархату!
Киевская Русь, Киевский князь Владимир, Москва, в то время, на
обочине или ее, вообще, ещё не было, как столицы и великого города.
Видно и в 1600-ые годы местные «напёрсточники» провернули какую-то аферу.
apels 13 октября 2018 | 12:46
В принципе распад православия вполне прогрессивная идея :) РПЦ это понимают?