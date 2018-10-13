В Париже в возрасте 80 лет умер французский архитектор Поль Андре. Об этом газете Le Figaro сказали в Академии изящных искусств, членом которой он был. Причина смерти Андре не называется.

Среди известных творений архитектора традиционно называют аэропорт Шарль-де-Голль, арку Дефанс в Париже и Национальный центр исполнительных искусств в Пекине. Андре также спроектировал два десятка воздушных гаваней по всему миру и около 30-ти больших проектов в Китае.