Во всем мире сегодня отмечается день хосписной и паллиативной помощи
Во всем мире сегодня отмечается день хосписной и паллиативной помощи. В ряде российских городов в этот день пройдут различные акции, посвященные оказанию помощи неизлечимо больным людям.
В Калининграде во всемирный день хосписной и паллиативной помощи уже в седьмой раз состоится Марш против рака. В нем, как говорят организаторы, примут участие не только онкобольные, но и те, кто смог победить страшный недуг. Участники марша выйдут под девизом «Чтобы не постучалась беда, развеем мифы о раке». Символом же акции станет розовый цвет. В Омске, в свою очередь, пройдет марафон активностей «Вижу! Слышу! Чувствую!». Его организатор – благотворительный центр «Радуга» — обещает рассказать о проблемах, связанных с уходом за неизлечимо больными детьми. Участникам марафона предложат принять участие в играх и упражнениях, развивающих чувства человека: зрение, слух, обоняние, осязание и вкус.
Между тем накануне стало известно, что Великобритания отказалась поставлять России сырье для производства обезболивающих лекарств. Об этом агентству ТАСС сообщил гендиректор Московского эндокринного завода Михаил Фонарев.
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